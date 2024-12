Koronavírus: Na Slovensku pribudlo viac ako 6-tisíc nakazených, stúpol počet úmrtí aj zaočkovaných

V stredu odhalili PCR testy na Slovensku ďalších 6 011 ľudí nakazených koronavírusom, laboratóriá celkovo vyhodnotili 17 803 odberov.

V nemocniciach v súčasnosti leží 1 606 ľudí s ochorením COVID-19.

Za uplynulý deň pribudlo 61 obetí tohto ochorenia. Prvú dávku vakcíny dostalo 1 869 ľudí. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet pacientov v nemocniciach klesá

Ako informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, najviac pozitívne testovaných bolo v Žilinskom kraji, naopak najmenej v Banskobystrickom. Takmer 63 percent z pozitívne testovaných PCR testom nebolo zaočkovaných alebo má len jednu dávku očkovacej látky. V prípade antigénových testov nemá očkovanie takmer 59 percent zo 755 pozitívne testovaných.

V nemocniciach počet pacientov naďalej mierne klesá. „Na JIS a OAIM je 325 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 168 ľudí. Viac ako 81 percent z hospitalizovaných pacientov nie je zaočkovaných alebo má len jednu dávku očkovacej látky,” dodala Eliášová.

Prvú dávku má za sebou 1869 ľudí

Tretiu dávku vakcíny dostalo uplynulý deň 17 207 ľudí, spolu ju tak má 1 291 562 osôb. Druhú dávku očkovacej látky si nechalo aplikovať 621 ľudí, plne zaočkovaných je tak na Slovensku už 2 628 764 občanov.

Prvú dávku vakcíny dostalo 1 869 ľudí, aspoň jednou dávkou je tak zaočkovaných celkom 2 783 230 osôb.

Štvrtá dávka poskytuje iba obmedzenú ochranu, podľa výskumu mali zaočkovaní len o niečo viac protilátok

Štvrtá dávka vakcíny proti ochoreniu COVID-19 poskytuje iba obmedzenú obranu proti novému variantu koronavírusu omikron, ktorý sa momentálne šíri po celom svete. Vyplýva to z predbežného výskumu Šebovej nemocnice v izraelskom meste Ramat Gan.

Spomenuté zdravotnícke zariadenie začalo minulý mesiac podávať štvrtú dávku vakcíny proti koronavírusu viac ako 270 pracovníkom. Dovedna 154 zamestnancov dostalo vakcínu Pfizer/BioNTech a ďalších 120 očkovaciu látku Moderna. Všetci boli predtým trikrát zaočkovaní vakcínou Pfizer/BioNTech.

Protilátok mali o niečo viac

Klinická štúdia zistila, že obe skupiny vykazovali nárast protilátok „o niečo vyšší“ ako po tretej vakcíne v minulom roku. Zvýšené množstvo protilátok však nezabránilo šíreniu omikronu.





„Napriek zvýšeným hladinám protilátok ponúka štvrtá vakcína len čiastočnú obranu proti vírusu. Vakcíny, ktoré boli účinnejšie proti predchádzajúcim variantom, ponúkajú v prípade omikronu slabšiu ochranu,“ povedala lekárka zo spomenutej nemocnice Gili Regev-Yochay.

Očkovanie má význam najmä pre starších

Tento výskum však v žiadnom prípade nepreukázal, že by očkovanie štvrtou dávkou bolo chybou. Ako uviedol Nachman Ash, riaditeľ izraelského ministerstva zdravotníctva, štvrtá dávka vracia hladinu protilátok na úroveň, ktorá bola na začiatku tretieho preočkovania. „To má veľký význam, najmä u staršej populácie,“ povedal Ash.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

