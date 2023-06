Korčokovo ministerstvo poslalo Maďarsku diplomatickú nótu, predseda ich parlamentu bol pri odhaľovaní pamätníku v Šamoríne

5.8.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda maďarského parlamentu László Kövér sa v pondelok 2. augusta zúčastnil na odhalení pamätníka vysídleným Maďarom v Šamoríne (okres Dunajská Streda) bez informovania slovenských orgánov.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZV SR) to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal jeho komunikačný odbor. Maďarská strana tým porušila štandardné a zaužívané diplomatické postupy, v rámci ktorých by zahraničná návšteva mala o účele cest vždy dopredu informovať krajinu, do ktorej sa štátny predstaviteľ chystá.

Maďarsku zaslali diplomatickú nótu

„Nepovažujeme však za vhodné, že sa slovenská strana až následne dozvedá o tom, na akých podujatiach sa vysokí politickí predstavitelia Maďarska zúčastňujú na území SR,“ uviedlo MZV SR v tlačovej správe.

Maďarsku preto zaslalo diplomatickú nótu, v ktorej žiada, aby maďarská strana postupovala v zmysle zaužívaných a štandardných diplomatických postupov a vopred informovala slovenskú stranu o účele návštevy svojich štátnych predstaviteľov.

Sklamanie z účasti

V diplomatickej nóte rezort diplomacie pripomenul maďarskej strane, že je naďalej pripravený poskytnúť štandardnú logistickú podporu oficiálnym návštevám z Maďarska.

Zároveň v nej vyjadril sklamanie z účasti a vyjadrení na podujatí pri odhalení pamätníka vysídleným Maďarom, ktoré neboli v duchu deklarovaného záujmu o dobré susedské vzťahy. MZV SR dodalo, že Slovensko je naďalej pripravené na komunikáciu s Maďarskom o všetkých otázkach vzájomných vzťahov.

