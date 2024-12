KDH nesúhlasí s návrhom ministerstva kultúry, ktoré chce nahradiť RTVS novou inštitúciou a dosadiť tam svojich ľudí

12.3.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) nesúhlasí s bezprecedentným konaním ministerstva kultúry, ktoré chce účelovo zrušiť doterajší Rozhlas a televíziu Slovenska a nahradiť ho novou inštitúciou – Slovenskou televíziou a rozhlasom.

Slovná hračka

Tým odstráni súčasné vedenie a dosadí si do verejnoprávnej inštitúcie „svojich ľudí“, poukazuje hnutie.

„Môže sa zdať, že ide o slovnú hračku v názve inštitúcie, no tá má však fatálny vplyv na nezávislosť verejnoprávnych médií. Tie sa novým zákonom dostávajú do rúk vládnej moci a stávajú sa de facto štátnym médiom,” uviedol poslanec KDH a člen kultúrneho výboru Jozef Hajko v reakcii na návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase, ktorý ministerstvo kultúry v pondelok predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Po novom už nebude voliť generálneho riaditeľa verejnoprávneho vysielateľa Národná rada SR, ale novovzniknutá Rada Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorej troch členov nominuje priamo ministerstvo kultúry a štyroch parlament.

Politický cenzorský orgán vládnej moci

„Ide o zjavné ovládnutie verejnoprávneho média vládou a o jeho spolitizovanie. Nad pokrivenou verejnoprávnosťou vysielaného programu bude dohliadať Programová rada Slovenskej televízie, ktorej deväť členov bude voliť parlament a dvaja budú zástupcami zamestnancov novej inštitúcie,” spresňuje Hajko.

Zdôraznil, že vzhľadom na štýl zmien a spôsob, akým sa budú kreovať orgány Slovenskej televízie a rozhlasu, môžeme programovú radu pokojne vnímať ako politický cenzorský orgán vládnej moci.

Totalitné šialenstvo

Ďalším prostriedkom zaviazania si náklonnosti vedenia novej inštitúcie zo strany štátu bude podľa kresťanských demokratov obnovený inštitút Zmluvy so štátom, na základe ktorého sa bude môcť zvýšiť rozpočet k základnému percentu jej financovania, ktorý zostáva vo výške „najmenej 0,12 percenta HDP“. „A to všetko podľa hesla: Čím väčšia servilnosť a poslušnosť, tým vyšší rozpočet,” podčiarkol Hajko.

Podľa strany Demokrati je návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase „totalitné šialenstvo, ktoré nemá vo vyspelej Európe obdobu“.

Strana Jaroslava Naďa hovorí, že cieľom nie je iba politicky ovládnuť RTVS a vymeniť v nej riaditeľa, ale predstavitelia koalície si chcú verejnoprávne médium platené z našich daní prisvojiť a vysielať v ňom vlastnú propagandu.

„Takýto návrh ide proti všetkým pravidlám a odporúčaniam Európskej únie aj medzinárodných novinárskych organizácií,“ zhodnotil bývalý predseda Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský.

Voľba riaditeľa

Schválením zákona okamžite skončí nielen súčasný riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj, ale aj celá Rada RTVS. Vláda chce takto ovládnuť nielen vedenie, ale aj kontrolný orgán verejnoprávneho média.

Na rozdiel od väčšiny európskych krajín v ňom nebudú sedieť zástupcovia verejnosti a nezávislí odborníci, ale výlučne politickí nominanti. Po novom sa má počet členov Rady okresať na sedem, pričom troch nominuje priamo ministerka kultúry a štyroch jej navolia kolegovia v parlamente.

Na zvolenie riaditeľa budú stačiť štyri hlasy členov Rady. „Nového riaditeľa tak zvolí čisto politický orgán zložený predovšetkým z ľudí, ktorých si vyberie ministerka Šimkovičová. Ruší sa aj akákoľvek ochrana riaditeľa pred politickými vplyvmi. Rada bude generálneho riaditeľa nielen voliť, ale bude ho môcť aj kedykoľvek a za hocičo odvolať. To je absolútny nonsens,“ varuje Čekovský, podľa ktorého riaditeľ nebude môcť konať nezávisle, ale len na politickú objednávku.

Cenzorský úrad

Vrcholom propagandy bude podľa neho vznik programovej rady, ktorých si najprv navolia poslanci v parlamente. „Tento orgán bude fungovať ako cenzorský úrad. Jeho úlohou bude posudzovať a kontrolovať vysielanie. Ak sa jej členom niečo nebude páčiť, riaditeľ bude musieť vykonať nápravu. Ak tak neurobí, rada ho odvolá,“ povedal Čekovský a dodal, že pomyselnou čerešničkou je skrátené pripomienkové konanie bez riadneho dôvodu.

Ak toto uvidia v Európskej únii, budú sa chytať za hlavy a Slovensko sa zrejme nevyhne ďalším sankciám, myslí si Čekovský.





Predseda strany Jaroslav Naď doplnil, že proti tomuto zámeru budú bojovať nielen na domácej pôde, ale aj na pôde Európskej únie. Oficiálnym listom sa obrátili na Věru Jourovú - eurokomisárku pre hodnoty a transparentnosť, do ktorej kompetencií spadá aj sloboda médií.

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.