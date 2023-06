Hrubý domáci produkt v treťom štvrťroku vzrástol a slovenská ekonomika si udržala tempo rastu, uvádza štatistický úrad

11.12.2022 (Webnoviny.sk) - Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v treťom štvrťroku medziročne vzrástol o 1,4 %. Rýchly odhad Štatistického úradu SR z polovice novembra hovoril pritom o raste o 1,2 %. Ako ďalej úrad informoval, slovenská ekonomika si udržala tempo rastu na úrovni druhého štvrťroku, v porovnaní s prvým štvrťrokom však bolo nižšie. Objem HDP v bežných cenách medziročne vzrástol o 9,5 % a dosiahol 28,5 mld. eur. V medzikvartálnom porovnaní bola tvorba HDP po sezónnom očistení reálne vyššia o 0,4 %.

Rast DPH

Produkčná aktivita jednotlivých odvetví zotrvala aj v treťom štvrťroku v miernom raste. Hrubá pridaná hodnota dosiahla celkový objem 25,5 mld. eur, čo predstavovalo rast tejto kľúčovej zložky HDP o 2 %. Odvetvová výkonnosť predbehla predpandemickú úroveň 1,1 %. Celkovo z desiatich skupín odvetví dosiahlo medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty osem z nich, predkovidovú úroveň prekonalo 5 skupín odvetví.

Priemysel, ako jedno z najvýznamnejších skupín odvetví so štvrtinovým podielom na celkovej pridanej hodnote, zaznamenal medziročný rast o 3,7 %, ale v porovnaní s úrovňou pred pandémiou výkonnosť stále zaostávala o 4,7 %. Vývoj v priemysle pozitívne ovplyvnil nárast výroby motorových vozidiel o 19,5 %, ale tiež odvetvia ako výroba strojov a zariadení i. n. o 24,6 % a výroba výrobkov z gumy a plastu o 2,6 %.

Pokles vo výrobe

Naopak, pokles bol zaznamenaný vo výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 4,1 %. Významný vplyv na HDP mal tiež rast o 1,8 % v skupine odvetví vnútorného obchodu, ako veľkoobchod a maloobchod, dopravy so skladovaním a ubytovacích a stravovacích služieb, pričom rastovú tendenciu podporil najmä vývoj v doprave.

Pozitívny vplyv na HDP mala tiež medziročne vyššia výkonnosť stavebníctva o 5,1 % a podnikov pôsobiacich v oblasti nehnuteľností o 2,3 % a celkový rast HDP mierne ovplyvnili aj medziročné rasty v podielovo slabších odvetviach v štruktúre ekonomiky, ako umenie, zábava a rekreácia, ostatné činnosti. Rast HDP brzdil pretrvávajúci výrazný pokles pridanej hodnoty vo finančných a poisťovacích činnostiach o 11,3 % a mierny pokles vo verejnej správe vrátane vzdelávania, zdravotníctva a sociálnej pomoci o 0,3 %.

Zahraničný dopyt

Vývoj ekonomickej aktivity zotrval aj v treťom štvrťroku s kladným výsledkom. Ovplyvňoval ho predovšetkým zahraničný dopyt, domáci dopyt medziročne stagnoval. Zahraničný dopyt (vývoz) po poklesoch v prvom polroku v 3. štvrťroku 2022 narástol o 8,8 %, pričom dovoz rástol menším tempom.

Ekonomiku tak potiahol príspevok čistého exportu a domáci dopyt sa udržal na rovnakej medziročnej úrovni vďaka spotrebe domácností, ktorá napriek dvojcifernej inflácií vzrástla o 3 %. Konečná spotreba verejnej správy zaznamenala mierny pokles. Investičná aktivita sa zvýšila a prejavila sa medziročným rastom tvorby hrubého fixného kapitálu o 8,2 %.

