Gyimesi pripustil, že Matovičove slová o Bittó Cigánikovej neboli správne. Krúpa prehovoril o screenshote zo skupiny OĽaNO

12.11.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec OĽaNO György Gyimesi v sobotu v relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko pripustil, že vyjadrenia jeho straníckeho šéfa Igora Matoviča po odvolaní Jany Bittó Cigánikovej neboli správne.

Poukázal na tlačovku SaS

„Aj sa potom ospravedlnil. To je v poriadku. Ale SaS robí tlačovku, kde hovorí o slušnosti a pani Cigániková si utiera nohy do rohožky s podobizňou Mareka Krajčího a Anny Záborskej a potom ich predseda prirovná k rakovine a cholere, tak toto je slušnosť?“ povedal Gyimesi.

Matovič nazval Bittó Cigánikovú vo svojom statuse na Facebooku neschopnou vulgárnou zrúdou a tepšou. Neskôr napísal, že „plný radosti zo spravodlivosti som sa nechal uniesť a Janu som v tomto statuse najprv nazval parlamentnou prezývkou. Napriek tomu, čo si o nej mnohí myslíme, sa to asi nepatrí. Ospravedlňujem sa.“

OĽaNO a sladká pomsta

Podľa Gyimesiho si liberáli sami odvolali predsedníčku zdravotníckeho výboru Janu Bittó Cigánikovú tým, že sa zúčastnili hlasovania. Dodal, že je rád, že Bittó Cigániková už nie je šéfkou tohto výboru, pretože sa správala vulgárne.

Krúpa to jednoznačne odmietol. Povedal, že v SaS počítali s tým, že im koalícia začne odvolávať predsedov výborov, čo sa aj stalo. Podľa neho sa predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš pokúšal o politický obchod s SaS.

„Mali sme pokus od pána Šipoša, že my vám podržíme Cigánikovú, ak vy nebudete odvolávať ministra Mikulca. Ja som dostal screenshot komunikácie zo skupiny OĽaNO, kde bolo napísané, že teraz to nechajme tak, odložme to nabudúce, bude to sladká pomsta, keď ju potom odvoláme,“ povedal Krúpa, ktorý nechcel prezradiť, kto z OĽaNO sa mal takto vyjadriť.

Krúpa je zároveň predsedom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Gyimesi povedal že „v hnutí OĽaNO zatiaľ nepadla takáto téza, že by pán Krúpa ani ktorýkoľvek iný predseda výborov z radov SaS mal byť odvolaný.“

