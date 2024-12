Na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v piatok začal súdny proces s bývalou poslankyňou za stranu Smer-SD Ľubicou Roškovou. Exposlankyňa, známa aj pod prezývkou „Grófka“, je v súvislosti s neoprávneným poberaním agrodotácií stíhaná pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a prečin subvenčného podvodu.

Konkrétne podľa obžaloby spoločnosť, ktorej bola obžalovaná konateľkou prijala v rokoch 2016 a 2017 dotácie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na poľnohospodárke pozemky, ktoré nemala k dispozícii, nemali vytýčené hranice alebo ktoré neobhospodarovala. Tým spôsobila škodu vo výške viac ako 150-tisíc eur.

Ako však Ľubica Rošková povedala pred súdom, vo veci sa cíti byť nevinná. Zároveň uviedla, že vo veci bude vypovedať, ale až po výsluchu svedkov.

Bol to omyl

Obhajca obžalovanej Ondrej Urban pred súdom povedal, že skutky uvedené v obžalobe Ľubica Rošková nespáchala, alebo nie sú trestnými činmi. Prvú žiadosť na dotáciu v roku 2016 podľa neho podával ešte bývalý konateľ spoločnosti Agro Porúbka. Žiadosť o rok neskôr zase podľa neho Ľubica Rošková podala v súlade s doterajšou praxou.

Pokiaľ ide o pozemky, ktoré sa nevyužívali na deklarovaný účel, podľa advokáta išlo len o zlomok a bol to omyl. „Zvyšné časti boli riadne poľnohospodárske pozemky,“ skonštatoval Urban. Doplnil, že v minulosti vykonané kontroly neodhalili v tejto súvislosti žiadne nezrovnalosti. „Všetky platby, ktoré boli poskytnuté, použila ná zákonný účel,“ vyhlásil advokát.

Kauza agrodotácií

Kauzu agrodotácií pre firmu exposlankyne Smeru-SD Agro Porúbka (predtým Grad) otvorila reportáž Denníka N. Podľa denníka poberala agrodotácie aj na pozemky, ktoré nevlastnila ani neobhospodarovala.





Slovenský pozemkový fond (SPF) začiatkom marca 2019 oznámil, že so spoločnosťou ukončuje nájomné vzťahy. V septembri 2018 fond ukončil aj nájomný vzťah so spoločnosťou Patrika Š. I. P. Construct, ktorý bol podľa medializovaných informácií „predĺženou rukou“ Ľubice Roškovej. Na kauzu upozorňovali v priebehu roka 2018 aj protestujúci poľnohospodári.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.