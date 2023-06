Festival Pohoda sa v roku 2020 neuskutoční, dôvodom je koronavírus

Očakávaný 24. ročník multižánrového festivalu Pohoda sa napokon neuskutoční. Dôvodom je situácia spojená so šírením nového koronavírusu.

Interpreti už potvrdili účasť

O „presunutí“ festivalu na rok 2021 v stredu po 9:00 informoval jeho riaditeľ Michal Kaščák v Rádiu_FM. Podujatie sa malo konať od 9. do 11. júla na letisku v Trenčíne. Presunutý ročník sa uskutoční od 8. do 10. júla 2021 na rovnakom mieste.

Kaščák zároveň uviedol, že viac ako 20 interpretov, ktorí mali vystúpiť v Trenčíne počas tohto leta, už potvrdilo účasť na budúcom ročníku.





PR manažér Anton Repka prezradil, že medzi nich patria napríklad The Libertines, Metronomy, Wolf Alice, Archive, Shame, Black Midi, Kokoroko, Marina Satti & Fonés, Black Country, New Road, Bazzookas, Wooze, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, Pengshui, Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou, The Space Lady, Malox, Crack Cloud, Murman Tsuladze, Shht, PoiL, Trupa Trupa. Kaščák doplnil, že ani jeden umelec, ktorý mal vystúpiť tento rok, zatiaľ nezrušil účasť na Pohode 2021.

Vstupenky zostávajú v platnosti

Všetky zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti aj na budúci rok, týka sa to aj lístkov na parkovanie, stanovanie a podobne. Vstupenky je však možné aj vrátiť. Viac informácií je dostupných na oficiálnej webstránke festivalu www.pohodafestival.sk.





Organizátori pripravujú v pôvodnom termíne festivalu online podujatie Pohoda In The Air. O účasti diskutujú napríklad s Bazzookas či Crack Cloud. Do programu chcú zaradiť aj debaty, workshopy či archívne zábery a plánujú doň „zapojiť aj trenčianske letisko“. Presnejšie informácie by radi zverejnili 15. mája v rámci Pohoda Dňa FM.





Kaščák na záver prezradil, že 22. novembra vystúpi v Bratislave Donny Benét.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

