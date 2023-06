Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vyzval na zákaz spyvéru Pegasus

15.2.2022 (Webnoviny.sk) - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) vyzval na zákaz používania spyvéru Pegasus izraelskej firmy NSO Group v Európskej únii (EÚ). Zákaz je potrebný, keďže je spyvér schopný tajne spraviť z mobilu sledovacie zariadenie.

Keďže Pegasus dokáže posielať a dostávať šifrované správy, sťahovať uložené fotografie, odpočúvať telefonáty, dostať sa k správami a tajne nakrúcať prostredníctvom fotoaparátu, má kapacitu zasahovať „do najintímnejších aspektov našich každodenných životov“.

Vlani skupina mediálnych organizácií vrátane Guardianu odhalili, že vo viacerých krajinách sveta použili Pegasus na sledovanie novinárov, aktivistov či politikov. Cieľom spyvéru sa podľa skupiny napríklad stali novinári, aktivisti a právnici v Maďarsku. Správy o sledovaní Pegasusom sa objavili aj v Poľsku. Očakáva sa, že Európsky parlament v apríli v súvislosti s použitím Pegasusu v rámci EÚ uvedie do činnosti vyšetrovací výbor, pričom sa očakáva, že vyzve spravodajské služby, funkcionárov a volených ministrov na poskytnutie dôkazov.

