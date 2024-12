Donald Tusk je vetrom zmien a najvplyvnejším človekom v Európe, medzi ľudí činu patrí Šefčovič aj Leyenová

30.11.2023 (SITA.sk) - Najvplyvnejší človek v Európe je podľa spravodajského magazínu Politico poľský politik Donald Tusk. Potenciálny staronový poľský premiér, ktorý sľubuje obnovenie demokratických štandardov a vzťahov s Európskou úniou, dominuje tohtoročnému rebríčku 28 vplyvných osôb, ktorý Politico zverejnilo v utorok.

Tuskova strana vyhrala voľby

Tusk, bývalý premiér a predseda Európskej rady a líder centristickej opozície, je podľa Politica „vetrom zmien“. Aliancia opozičných strán pod jeho vedením získala októbrových parlamentných voľbách väčšinu kresiel, čím porazila vládnu stranu Právo a spravodlivosť (PiS), ktorej vláda nemá podporu.

Politico poukazuje na to, že Tuskov výkon, zabezpečený napriek čoraz zúfalejším pokusom PiS získať podporu pomocou štátom kontrolovaných médií a poľskej kasy, „ukázal, že aj v chybnom systéme je možné odraziť zakorenených populistov na platforme návratu k hlavnému prúdu“. Magazín upozorňuje, že zmeny sa však nestanú okamžite.

V prvej skupine je na vrchole talianska premiérka Giorgia Meloni, v druhej je prvá guvernérka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullina a v tretej dominuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ľudia činu a narušitelia

Za človeka činu Politico, okrem iných zaradilo aj slovenského podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča. Spolu so Šefčovičom sú v kategórii Doers napríklad aj šéfka eurokomisie Ursula von der Leyen, francúzsky prezident Emmanuel Macron, vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Andrij Jermak či turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Za narušiteľov označilo Politico napríklad katalánskeho politika Carlesa Puigdemonta, maďarského premiéra Viktora Orbána, nemeckú ministerku zahraničia Annalenu Baerbock či predsedu Európskej ľudovej strany Manfreda Webera.

Dreamers sú podľa magazínu napríklad aj ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj, francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin, predsedníčka europarlamentu Roberta Metsola alebo český prezident Petr Pavel.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu