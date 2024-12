Domácnosti ročne zaplatia naviac aj 1782 eur, ak sa neprijmú pravidlá pre zastropované trhové ceny elektriny

Od prvého augustového dňa sa začal proces regulácie cien elektriny pre domácnosti na budúci rok. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) však chýbajú pravidlá pre implementáciu memoranda podpísaného medzi Slovenskými elektrárňami a slovenskou vládou o zastropovaní veľkoobchodnej ceny elektriny, ktorá tvorí zhruba 47 % z koncovej ceny elektriny.

Extrémny nárast nákladov na energie

„Bez riadneho prijatia mimoriadnych opatrení v tejto oblasti pritom hrozí pre jednu bežnú domácnosť nárast ročných nákladov na energie až o 1 782 eur,“ upozornil hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Keďže v súčasnosti nie je známy právne-záväzný spôsob, ako bude elektrina z memoranda, alebo finančný výnos z nej, sprístupnená dodávateľom a cieľovým skupinám odberateľov, je podľa ÚRSO vysoko pravdepodobné, že dodávatelia elektriny pre regulované segmenty odberateľov začnú nakupovať elektrinu v rámci existujúcich právne-záväzných pravidiel.

Riziko nedodávky zlacnenej elektriny

V prípade, ak ju dodávatelia nakúpia na trhu a bude im neskôr stanovená právna povinnosť odoberať elektrinu aj z memoranda, môže vzniknúť riziko nedodávky zlacnenej elektriny z memoranda pre cieľových zraniteľných odberateľov. Prípadne si dotknutí dodávatelia budú môcť nárokovať vzniknuté finančné škody z nadbytočného nákupu elektriny.









„Z pohľadu úradu preto odporúčame čo najskôr ustanoviť právne-záväzným spôsobom pravidlá sprístupnenia elektriny z memoranda dotknutým dodávateľom a ich cieľovým skupinám odberateľov. Úrad vníma vysokú komplexitu súvisiacich tém, ktoré si vyžadujú čas na prípravu a finalizáciu. V záujme minimalizovania vyššie uvedených rizík odporúčame zvážiť implementáciu memoranda formou adresných finančných kompenzácií pre cieľové skupiny odberateľov v súlade s existujúcim legislatívno-regulačným rámcom,“ uviedol predseda ÚRSO Andrej Juris.

Slovenské elektrárne v rokoch 2023 a 2024 vyčlenia pre domácnosti za zastropovanú cenu 6,15 terawatthodín elektriny. Podľa memoranda, ktoré podpísal slovenský dominantný výrobca elektriny so slovenskou vládou začiatkom tohto roka, bude veľkoobchodná cena silovej elektriny na úrovni 61,20 eura za megawatthodinu.

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

