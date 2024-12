Deväť krajín v oblasti vodíkového sektoru vytvorilo „3 Seas Hydrogen Council

Vodíkový sektor krajín strednej Európy a Pobaltia už má svojho zástupcu pred inštitúciami Európskej únie. Organizácie z oblasti vodíkových technológií z Poľska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Slovenska, Slovinska, Maďarska a Ukrajiny vytvorili „3 Seas Hydrogen Council“.

Zastupovanie sektoru

Prvá platforma svojho druhu v Európe vznikla počas konferencie H2Poland v poľskej Poznani. Jednou z jej hlavných úloh je zastupovať sektor pred Európskou komisiou a Európskym parlamentom.

„Je to historický okamih. Táto iniciatíva je skvelým začiatkom na budovanie medzinárodných obchodných partnerstiev. Naše krajiny tu majú obrovský potenciál,“ zdôraznil zástupca poľského ministra pre klímu a vládny zástupca pre obnoviteľnú energiu Ireneusz Zyska.

Podľa člena správnej rady Hytep, Českej vodíkovej technologickej platformy, Václava Bystrianskeho je medzinárodná spolupráca v oblasti vodíka nevyhnutná.

Stredoeurópska spolupráca

Ako doplnil predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Ján Weiterschütz, Slovensko plne podporuje stredoeurópsku spoluprácu.

„Našim cieľom je pomáhať propagovať regionálne záujmy, formovať európske právne predpisy s ohľadom na povahu jednotlivých regiónov a podporovať iniciatívy na financovanie novovznikajúceho vodíkového ekosystému. Chceme sa zapojiť do vodíkových projektov, prispieť k výstavbe potrubí a čerpacích staníc, spojiť krajiny a iniciatívy,“ uviedol.

Členmi 3 Seas Hydrogen Council sú Vodík Poľsko, Česká vodíková technologická platforma (Hytep), Ukrajinská vodíková rada, Maďarská asociácia pre vodíkovú technológiu, Pomoranský klaster vodíkových technológií, Estónsky vodíkový klaster, Národná vodíková asociácia Slovenska, Litovská vodíková energetická asociácia a Národná vodíková asociácia Slovinska.

