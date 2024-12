Deti do 12 rokov sa nemusia registrovať do eHranica, staršie však už áno

10.7.2021 (Webnoviny.sk) - Deti do 12 rokov sa do webovej aplikácie eHranica registrovať nemusia. Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa úradu Daša Račková. Úrad tak reagoval na množiace sa otázky v súvislosti s povinnosťami pre deti a neplnoleté osoby pri prekročení hraníc.

Do aplikácie eHranica sa musia registrovať osoby vo veku od 12 do 18 rokov. Počas prechodného obdobia im stačí zaregistrovať sa jedenkrát, registrácia bude automaticky platná do 9. augusta, teda konca prechodného obdobia.

Bez domácej karantény

V prípade, že deti do 12 rokov prechádzajú hranice s členmi spoločnej domácnosti, z ktorých jeden je napríklad zaočkovaný a ďalší nezaočkovaný, deti zostávajú v karanténe s nezaočkovanými osobami.

Domáca karanténa sa im skončí spolu s karanténou ostatných nezaočkovaných členov domácnosti. Ak osoba od 12 do 18 rokov dostala aspoň prvú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19, do 9. augusta je považovaná za zaočkovanú a nemusí po prekročení hraníc do karantény.





Deti do 18 rokov, ktoré prechádzajú hranicami bez sprievodu členov spoločnej domácnosti, napríklad rodičov, nie sú povinné podstúpiť domácu karanténu. Karanténa vtedy nie je povinná ani pre členov spoločnej domácnosti.

Prechod cez hranice

Ak deti do 12 rokov veku prichádzajú na územie SR letecky z krajín, ktoré nie sú uvedené vo vyhláške, na rozdiel od starších spolucestujúcich sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu.

V prípade, že cez hranice prechádzajú deti do 12 rokov v sprievode pendlerov alebo zahraničných Slovákov bývajúcich vo vzdialenosti najviac sto kilometrov od hraníc, dieťa nemusí byť registrované na eHranica a nemusí mať negatívny výsledok PCR testu.





Deti vo veku od 12 do 18 sa pri prechode cez hranice v sprievode pendlerov alebo zahraničných Slovákov bývajúcich vo vzdialenosti najviac sto kilometrov od hraníc musia registrovať na eHranica. Do 9. augusta im však stačí ragistrovať sa jedenkrát.

