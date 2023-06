Čína chce uvaliť odvetné sankcie na amerických kongresmanov, mali kritizovať politiku komunistickej strany

Spojené štáty zakázali finančné transakcie so štyrmi poprednými čínskymi predstaviteľmi vrátane šéfa komunistickej strany v Ujgurskej autonómnej oblasti Sin-ťiang. Trom z nich tiež zakázali pricestovať do USA. Nie sú známe žiadne informácie o tom, že by sankcionovaní Američania plánovali vycestovať do Číny.