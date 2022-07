Čerpanie prostriedkov z Únie nie sú preteky, vraví guvernér národnej banky Kažimír

10.9.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko má dostať z Bruselu miliardy eur na reformy, avšak nie je isté, či ich stihneme efektívne minúť. V diskusnej relácii Na telo plus sa na tom zhodli ekonóm a bývalý minister financií Ivan Mikloš a exminister financií a súčasný guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír.

Ivan Mikloš dúfa, že to Slovensko stihne, no Kažimír je viac skeptický. Nie je presvedčený o tom, že by sme využili všetky prostriedky.

Chýba verejná diskusia

Avšak zároveň doplnil, že čerpanie nemajú byť preteky, aby sa prostriedky nemíňali iba preto, aby sa minuli. Kvalita je podľa neho dôležitejšia než objem.

Reformným plánom podľa Mikloša chýba verejná diskusia, ktorá sa nedostavila. Pravdepodobne pre nedostatok času. Dokument s Plánom obnovy zatiaľ nie je verejný a medializujú sa iba čiastkové informácie.





Dôležité podľa Mikloša bude, čo pripravia experti, čo politici schvália a čo budú nakoniec schopní implementovať.

Problém reforiem podľa neho je to, že ide viac o politickú výzvu ako technickú, keďže po technickej stránke môže byť dokument napísaný dobre. Politicky však nie je isté, či sa plán uskutoční.

Reálne systémové reformy

Ministri jednotlivých rezortov v lete informovali, že jednou z priorít je dôchodková reforma, ďalej stavanie nemocníc, ale aj zriadenie štátneho podniku na odstránenie enviro záťaží.





Podľa Mikloša je dôležité, či prídu reálne systémové reformy, pričom napríklad postavenie nemocníc za systémovú reformu nepovažuje.





"Ak sa neurobia skutočné systémové reformy, ktoré naštartujú ekonomiku, tak peniaze nič nevyriešia, dokonca môžu byť prekliatím," povedal Mikloš.

Narážal na to, že raz bude musieť Slovensko tieto prostriedky vrátiť a ak nebude fungovať ekonomika, nebude z čoho.

Potrebná je zásadná zmena

Za potrebné Kažimír považuje zmenu ústavného zákona k dôchodkovému systému, ako aj novelu zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Obe zmeny sú podľa neho potrebné, pretože súvisia s udržateľnosťou verejných financií.





"Vláda bude musieť pripraviť jasný zoznam, ako chce financovať Plán obnovy," hovorí Kažimír.





Mikloš doplnil, že Slovensko sa v rámci rôznych rebríčkov vo viacerých oblastiach prepadlo a krajina potrebuje zásadnú zmenu.





A aj keď sa dokument zverejní a bude "pekný", ešte neznamená, že Slovensko má vyhrané. Premiér musí byť podľa Mikloša hlavou procesu a manažment je podľa neho veľmi dôležitý.

Ešte nie je vyhraté

To, čo je z aktuálne zverejňovaných čísiel možné konštatovať, podľa Kažimíra je, že sú lepšie než očakávania.





Koncom tohto mesiaca predloží Národná banka Slovenska ďalšiu predikciu. "Verím, že predložíme lepšie čísla ako v júni," povedal Kažimír.





Avšak zároveň dodal, že ešte nie je vyhraté a všetko bude závisieť od toho, či a kedy príde vakcína na nový koronavírus. Dovtedy budú globálne problémy pretrvávať.

