Brocková vyzdvihla úspešné projekty, ktoré realizovalo Slovensko s Agentúrou USA na Balkáne

15.7.2021 (Webnoviny.sk) - Štátna tajomníčka rezortu diplomacie Ingrid Brocková vyzdvihla úspešné projekty, ktoré Slovensko v spolupráci s Agentúrou USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) realizovalo v Moldavsku, Severnom Macedónsku a Srbsku.

Brocková tak urobila počas štvrtkového stretnutia s Margot Ellisovou, zástupkyňou administrátorky USAID, ktorá je vo štvrtok na návšteve Slovenska pri príležitosti otvorenia siete mládeže EDYN (European Democracy Youth Network). V tlačovej správe o tom informovalo komunikačné oddelenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

„Slovensko môže ponúknuť expertízu a vlastné skúsenosti z tranzície a budovania demokratickej občianskej spoločnosti, z ktorých bude profitovať mládež v našich partnerských krajinách,“ uviedla štátna tajomníčka. Dodala, že Slovensko pripravuje už teraz s americkou stranou konkrétne rozvojové projekty.

Štátna tajomníčka uviedla, že SR sa hlási k principiálnym hodnotám demokracie, ľudských práv a slobody médií, ktoré presadzuje aj na medzinárodných fórach. Prítomnosť kancelárie EDYN v Bratislave preto posilní doterajšiu spoluprácu SR a USAID a napomôže „k väčšej angažovanosti v hodnotových otázkach“.

„EDYN predstavuje unikátny projekt v oblasti posilňovania demokracie a právneho štátu prostredníctvom mládeže. Som veľmi rada, že USA si vybrali za sídlo centrály projektu práve Bratislavu,“ uzavrela Brocková.

SEPS plánuje veľké investície na Ukrajinu, pokračovanie pomoci s dodávkami elektriny je však otázne

Slovensko aj v tomto roku vypomáhalo vo vojne sa zmietajúcej Ukrajine s dodávkami elektriny.

V budúcom roku plánuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) investovať nemalé prostriedky na posilnenie prenosových kapacít medzi Slovenskom a Ukrajinou.

Nateraz zostáva otázne, či investičné projekty nezostanú len na papieri a pomoc s dodávkami elektriny sa nezastavia.

Odvetné kroky

Predseda vlády Robert Fico totiž po ostatnom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským nevylúčil odvetné kroky potom, čo Ukrajina s najväčšou pravdepodobnosťou zastaví od prvého dňa nového roka tranzit ruského plynu na Slovensko. Premiér spomínal aj dodávky elektriny.

„Ak my pomáhame Ukrajine, očakával by som, že Ukrajina bude pomáhať nám. Celé Vianoce sa budem zaoberať vo svojej hlave dilemou. Verejnosť sa bude pýtať, tak Zelenskyj vás poslal s prepáčením do riti, a vy ďalej tam budete posielať elektrinu, humanitárnu pomoc? Ja neviem celkom vylúčiť, že či za tejto situácie nebudeme musieť na Slovensku rozmýšľať o opatreniach, ktoré budú recipročné,“ povedal po rokovaní posledného tohtoročného samitu v Bruseli Fico.

Havarijná pomoc

Ako uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa SEPS Sandra Čičová Kotzigová, štátom ovládaná spoločnosť SEPS na základe zmluvných dohôd medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav Slovenska a Ukrajiny poskytuje na zmiernenie následkov vojny v prípade potreby ukrajinskej strane havarijnú výpomoc. Na slovensko-ukrajinskom profile sa SEPS zameriava na modernizáciu existujúceho 400 kilovoltového vedenia Mukačevo – Veľké Kapušany, vybudovaného v 60-tych rokoch 20. storočia.

„Výsledkom rekonštrukcie bude zvýšenie prenosovej schopnosti existujúceho 400 kilovoltového prepojenia medzi Slovenskom a Ukrajinou,“ dodala Čičová Kotzigová. Zvýšenie prenosovej kapacity na cezhraničných profiloch umožní rozsiahlejšie pripájanie obnoviteľných zdrojov elektriny a zlepší podmienky na prepojenom európskom trhu s elektrinou.