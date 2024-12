Brexit bez dohody môže byť niekoľkonásobne drahší ako koronavírus, britskú ekonomiku čaká skúška

23.9.2020 (Webnoviny.sk) - Brexit bez dohody môže byť pre britskú ekonomiku z dlhodobého hľadiska až trikrát nákladnejší ako prepuknutie koronavírusu, upozornila nová štúdia zverejnená v utorok.

Inštitút "UK in a changing Europe" zameraný na vzťahy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom však uviedol, že "politické a ekonomické účinky pandémie pravdepodobne zmiernia alebo skryjú zlyhanie Veľkej Británie pri zabezpečovaní obchodnej dohody s EÚ".

Zlá správa pre oživenie hospodárstva

Podľa inštitútu by nedostatok nových formálnych obchodných vzťahov s Bruselom z krátkodobého hľadiska predstavoval zlú správu pre oživenie hospodárstva a bol by z dlhodobého hľadiska silnejší ako kríza vyvolaná pandémiou.

Uvedená organizácia, ktorá na štúdii spolupracovala s London School of Economics, dodáva, že brexit v nasledujúcich rokoch zasiahne rast britskej ekonomiky omnoho viac ako v prípade, ak by Spojené kráľovstvo bolo naďalej súčasťou EÚ.

Štúdia uvádza, že v priebehu nasledujúcich 15 rokov bude negatívny vplyv na hrubý domáci produkt na úrovni 5,7 percenta v porovnaní so súčasnou situáciou, pričom pandémia by sa na HDP mala podpísať iba 2,1 percenta.

Znovuzavedenie ciel zvýši náklady podnikov





"Náš model dopadu brexitu bez dohody naznačuje, že celkové náklady na ekonomiku Spojeného kráľovstva z dlhodobého hľadiska budú dvakrát až trikrát vyššie ako náklady predpovedané Bank of England v prípade pandémie COVID- 19," podotkla štúdia.





Tá tiež upozorňuje, že opätovné zavedenie ciel a administratívy pre dovozcov a vývozcov zvýši náklady pre britské podniky aj spotrebiteľov.





Británia opustila euroblok 31. januára, keď sa zároveň začalo prechodné obdobie, ktorého cieľom je uzavrieť obchodnú dohodu. Tá by mala zmierniť ekonomický dopad brexitu. Toto obdobie sa skončí 31. decembra.





Premiér Boris Johnson však uviedol, že ak nedosiahnu dohodu do európskeho samitu, ktorý je naplánovaný na 15. októbra, obe strany by mali ísť ďalej a prijať to, že Británia odíde zo spoločného trhu bez dohody. Zástupcovia EÚ trvajú na tom, že rokovania treba uzavrieť do konca októbra.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

