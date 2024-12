Botanickú záhradu v Atlante sleduje robotický leňoch, pohybuje sa pomaly ako ten skutočný

21.6.2020 (Webnoviny.sk) - Návštevníci botanickej záhrady v Atlante môžu v stromoch spozorovať robotického leňocha.

Testujú ho tam inžinieri z Georgia Institute of Technology, ktorí ho vytvorili ako pomôcku na ochranu ohrozených druhov.

SlothBot (sloth v preklade znamená leňoch, pozn. red.) sleduje zvieratá, rastliny a okolité prostredie, pričom je schopný monitorovať teplotu, počasie či úrovne oxidu uhličitého. Informuje o tom The Independent.

Pomalosť ako konštrukčný princíp

SlothBot je energeticky úsporný a, rovnako ako reálne leňochy, sa pohybuje pomaly, čo je výhodné pre dlhodobé pozorovanie.

"SlothBot využíva pomalosť ako konštrukčný princíp. V súčasnosti sa takto roboty nenavrhujú, ale byť pomalý a vysoko energeticky efektívny umožní SlothBotovi vytrvať v prostredí, aby pozoroval veci, ktoré môžeme vidieť iba vďaka nepretržitej prítomnosti v priebehu mesiacov alebo dokonca rokov," vysvetlil profesor Magnus Egerstedt z Georgia Institute of Technology.





Robotický leňoch, ktorého vnútorné zariadenia zakrýva telo vytlačené na 3D tlačiarni, funguje na solárny pohon.





V atlantskej botanickej záhrade sa pohybuje po zhruba 30 metrovom lane zavesenom medzi dvoma stromami. Vo väčšom prostredí by mal vedieť prechádzať z lana na lano, aby tak pri monitorovaní pokryl viac územia.

Využiteľný aj v poľnohospodárstve

Okrem ochrany prírody by sa SlothBot dal využiť na viacero ďalších účelov, napríklad v poľnohospodárstve. Kamery v robotovi by mohli napríklad pomôcť zistiť choroby plodín, zmeny vlhkosti či zamorenie hmyzom.





"Najzaujímavejším cieľom, ktorý ukazujeme so SlothBotom, je spojenie robotiky a technológie s ochranou prírody. Vykonávame výskum ohrozených rastlín a ekosystémov po celom svete a SlothBot nám pomôže nájsť nové a zaujímavé spôsoby, ako dosiahnuť pokrok v našich cieľoch v oblasti výskumu a ochrany," vyjadrila sa Emily Coffey, ktorá v botanickej záhrade pôsobí ako viceprezidentka pre ochranu a výskum.





Vedci dúfajú, že ak bude testovanie SlothBota v Atlante úspešné, neskôr ho využijú aj v Južnej Amerike pri pozorovaní opeľovania orchideí a ohrozených žiab.





