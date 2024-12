Ako spestriť interiér? Pomôžu dekorácie na stenu aj závesy

Vlastným bývaním ste si splnili sen. Zariadili ste ho presne podľa svojich predstáv a cítite sa v ňom naozaj dobre. Teraz máte v pláne niečím ho ozvláštniť, aby vám interiér nezovšednel. Žiadnu veľkú zmenu na spestrenie interiéru nepotrebujete. Máme pre vás pár tipov na dekorácie, ktoré do každého interiéru vnesú svieži závan.

Moderné dekorácie na stenu

Medzi najobľúbenejšie dekorácie v súčasnosti patria plagáty. Plagáty sme si zaškatuľkovali. Väčšina z nás si pri tomto slove predstaví “plagát” vytrhnutý z mládežníckeho časopisu, na ktorom je obľúbený herec, či spevák. Dnes to ale nie je o nich.

Moderné plagáty na stenu vám pomôžu interiér zmeniť rýchlo, jednoducho a bez väčšej investície. Ozdobíte nimi obývačku, spálňu, detskú izbu, aj kuchyňu. Motívov je na výber veľa a stále pribúdajú ďalšie. Medzi najpopulárnejšie patria plagáty s nápismi, či motivačné a čiernobiele plagáty. Každému sa páči niečo iné. Ktorý motív najviac spestrí interiér vám?

Vianočné osvetlenie aj celoročne

Nemyslíme tým svietiacich sobov, či vianočné hviezdy. Toto osvetlenie je vyslovene vianočné. Nikto mu to neberie, ale existuje aj vianočné osvetlenie, ktoré môžete používať celoročne. LED reťaze vám pomôžu vytvoriť príjemnú romantickú atmosféru kedykoľvek v roku. Pri ich jemnom osvetlení na vás každý deň čakajú príjemne strávené chvíle, ktoré si zapamätáte. Moderný interiér zútulnia a krásne ho rozžiaria.

Stále populárne závesy do obývačky

Pekné bývanie vám pomôžu vytvoriť aj závesy do obývačky. Môžete ich ladiť do rovnakej farby ako sedačku, či ostatné dekorácie, ale môžete nimi vytvoriť aj zaujímavý kontrast a z obývačky vytvoriť netradičný priestor. Jednofarebné závesy s ostatným zariadením a doplnkami skombinujete jednoduchšie, ale závesy s rôznymi motívmi izbe dodajú voľnosť a sviežosť. Závesy môžete prispôsobiť ročnému obdobiu, Veľkej noci, či Vianociam. Izba bude vďaka nim vyzerať stále aktuálne a inak.

Vždy zelené izbové rastliny

Vneste do svojho príbytku trochu prírody v podobe izbových rastlín a rozžiarte nimi každý tmavší kútik. Zelená upokojuje a pohľad na ňu pomáha pri regenerácii a čerpaní nových síl. Okrem toho, kvet nie je jedinou dekoráciou, ktorou interiér spestrite. Aj na výbere kvetináča si dajte záležať. Spolu s kvetom vytvoria neprehliadnuteľný dekoračný prvok. Kvetov nemusí byť veľa. Jeden väčší v kúte na osvieženie úplne postačí. Ťahavé kvety tiež majú svoje čaro. Vyplňte nimi voľný priestor, keď máte v izbe viac miesta.

Vankúše ako symbol pohodlia

Vankúš je zdrojom pohodlia a komfortu pri zdravom spánku, ale to nie je jeho jediná vlastnosť. Zo spálne sa vankúše postupne dostali aj do ostatných častí domu. Každý priestor zútulnia a vnesú doň pocit pohody. S vankúšmi sa môžete poriadne vyhrať. Kombinujte veľkosti, farby, a materiály, z ktorých sú vankúše vyrobené. Vankúše vo výrazných farbách na seba pritiahnu pozornosť, vankúše tón v tóne pôsobia harmonicky. Vankúše patria medzi najvďačnejšie dekorácie. Vymeníte obliečku a nová dekorácia je na svete.





Spestrenie interiéru žiadne veľké a finančne náročné zmeny nevyžaduje. Skúste sa na dekorácie, ktoré považujete za bežné pozerať inak a vyťažte z nich maximum.





Foto: Dovido.sk





Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.