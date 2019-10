Ako si zbytočne nepredražiť dovolenku? Tu je 7 tipov, na ktoré sa oplatí myslieť pri cestovaní do zahraničia

9.7.2019 (Webnoviny.sk) - S letom sa blíži aj čas dovoleniek a cestovania. Obdobie, ktoré nás bude stáť nemalé úspory, a preto by sme si mali dať pozor, aby sa nám výlet zbytočne nepredražil. Bežné veci, akými sú platba za ubytovanie, letenky, výbery hotovosti z bankomatu či platba kartou nás môžu vyjsť viac, ako by sme chceli.

V 365.bank sa preto pozreli na to, čím sa riadiť a ako postupovať, aby sme nič nepreplatili.



Ešte predtým, ako sa vyberieme do zahraničia, by sme mali venovať pozornosť tomu, ako zaplatíme za ubytovanie alebo za letenky. V tomto prípade je totiž výhodnejšie uprednostniť platbu kartou pred bankovým prevodom.



„Pokiaľ by letecká spoločnosť, s ktorou cestujeme, skrachovala alebo by nastal problém s poskytovateľom ubytovania, kde máme vytvorenú rezerváciu, človek je vo výhode, ak za tieto služby zaplatil kartou. Banka v takýchto prípadoch vyšle žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov prostredníctvom kartovej spoločnosti a klient dostane svoje peniaze späť,“ vysvetľuje Linda Gáliková, PR manažérka 365.bank. Ak by človek zaplatil prevodom na účet, závisí vrátenie peňazí od vôle protistrany a tá môže byť otázna.



V prípade rezervácie ubytovania cez „sharing“ platformy, akou je napríklad Airbnb, si dajte pozor na príliš lákavé ceny a pozrite si aj recenzie a hodnotenia. Nielenže sa vyhnete nesplneným očakávaniam, ale v prvom rade takto odhalíte možných podvodníkov.



Ešte predtým, ako niekam vycestujeme, je dobré nezabudnúť si „pribaliť“ aj poistenie.

V prípade úrazu by sa nám totiž naša cesta mohla neželane predražiť. Poistenie nás vyjde pár eur a možno si ho založiť vo väčšine prípadov aj online.



K dovolenkám patria tiež rôzne väčšie či menšie nákupy. Tam, kde je to možné, zaplaťte kartou, ešte lepšie mobilom alebo hodinkami ako hotovosťou. Dokonca je dobré nechať kartu zamknutú v hotelovej izbe, pretože ak stratíte mobil, kartu môžete používať ďalej bez toho, aby ste ju museli zablokovať. Hoci je vhodné mať malú sumu peňazí pri sebe aj v hotovosti, bezpečnejšie je platiť bezhotovostne vždy, keď sa dá.



„Pokiaľ budeme pri platení kartou vyzvaní na voľbu nákupu s konverziou alebo bez nej, výhodnejšie je vybrať možnosť bez konverzie, t. j. v lokálnej mene (nie v eurách). To iste platí aj pri platbe za letenky. Ak cestujeme napríklad maďarskou spoločnosťou, odporúčame zaplatiť letenky vo forintoch, nie v eurách,“ dopĺňa.



Podobná dilema môže nastať aj pri výberoch z bankomatov. Tu rovnako ako pri platbe kartou odporúčame zvoliť možnosť bez konverzie. V tomto prípade sa totiž použije kurz domácej banky klienta, spravidla výhodnejší ako ten, ktorý pri prepočte použije zahraničná banka. Zároveň odporúčame vyberať si hotovosť len v bankomatoch bánk a nie súkromných spoločností, pretože tam nás môže vyjsť výber hotovosti podstatne drahšie.



„Keby si človek v takomto type bankomatu chcel vybrať napríklad 100 eur, môže ho súkromná spoločnosť zinkasovať poplatkom vo výške pokojne aj 6 eur. Plus sa k tejto sume ešte pripočíta aj poplatok za výber hotovosti od banky, kde má vedený účet,“ uzatvára.



7 tipov, ako si zbytočne nepredražiť dovolenku a mať financie pod kontrolou:

Ubytovanie a letenky zaplaťte radšej kartou, nie prevodom na účet. Sharing is caring, určite si však pozrite hodnotenia a recenzie o ubytovaní Uprednostnite radšej platbu kartou, mobilom alebo hodinkami pred hotovosťou. Ak budete pri platbe kartou u obchodníka vyzvaní na voľbu nákupu s konverziou alebo bez nej, vyberte možnosť bez konverzie (t. j. v lokálnej mene). Pokiaľ si potrebujete vybrať z bankomatu, zvoľte tiež výber bez konverzie. Presvedčte sa, že ide naozaj o bankomat patriaci banke a nie súkromnej spoločnosti. Nezabudnite sa poistiť.

Zdroj: WebNoviny.sk

