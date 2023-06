Ak USA uvalia clá za digitálnu daň vo Francúzsku, Paríž hrozí odvetou s podporou Bruselu

7.1.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzsko pohrozilo odvetou s úplnou podporou Európskej únie, ak USA uvalia clá na francúzske produkty v hodnote do 2,4 mld. USD. Washington totiž uvažuje o zavedení 100-percentných ciel na časť tovarov z Francúzska v reakcii na to, že krajina sa rozhodla zdaňovať miestne digitálne podnikanie veľkých technologických spoločností, ako sú Google a Facebook.

Keďže o clách sa má rozhodnúť v najbližších dňoch, francúzsky minister financií Bruno Le Maire o tom v utorok v Paríži rokoval s eurokomisárom pre obchod Philom Hoganom.

Ak by sa americké clá uvalili, "predložíme tento prípad Svetovej obchodnej organizácii a budeme pripravení reagovať", povedal Le Maire. Eurokomisár Hogan uviedol, že otázka digitálnej dane je "veľmi veľkým jablkom sváru s USA". "Európska komisia bude stáť pri Francúzsku," dodal.

Na otázku, aké sú možné odvetné opatrenia Francúzska, Le Maire odpovedal, že krajina zvažuje "všetky možnosti", ale bližšie to neupresnil. Očakáva sa, že USA potenciálne clá ohlásia do budúceho týždňa.

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.