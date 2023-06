Zvýšia sa dôchodky už od júla? V parlamente je návrh na mimoriadnu valorizáciu

Poslanec parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Peter Cmorej navrhuje, aby sa dôchodky mimoriadne valorizovali už v tomto roku. „Posunula by sa účinnosť valorizácie dôchodkov, ak je vysoká inflácia, už na tento rok,“ povedal na brífingu po rokovaní parlamentného výboru pre sociálne veci.

Penzie by sa tak valorizovali už od júla tohto roka, ak medziročná dôchodcovská inflácia za prvý polrok tohto roka presiahne päť percent.

Cmorej tvrdí, že mimoriadna valorizácia dôchodkov v tomto roku je potrebná, keďže penzistom rastú životné náklady. Keďže parlamentný výbor pre sociálne veci nebol uznášaniaschopný, takýto pozmeňujúci návrh Cmorej podá až v pléne parlamentu.

Cmorej podľa Hlasu priznal chybu

Opozičná strana Hlas-SD reagovala, že poslanec Cmorej v pondelok priznal chybu a babráctvo pri svojom zásahu do zákona o sociálnom poistení.





„Bol to práve pán Cmorej, na ktorého návrh bývalá vládna koalícia hanebne odsunula účinnosť mimoriadnej valorizácie dôchodkov až na budúci rok. A teraz, keď pocítil hnev seniorov, ju chce vrátiť ešte v tomto roku,“ uviedol jej podpredseda Erik Tomáš.





Podľa neho pritom stačilo, keby Cmorej do zákona nevstupoval a dôchodky by sa od 1. júla tohto roka zvyšovali v priemere o 40 až 50 eur. Mimoriadnu valorizáciu penzií ešte v tomto roku pritom Hlas-SD podporí, avšak určite nie na úkor rodičovského bonusu.

Podľa Tomáša treba voľné zdroje hľadať v nevyčerpanej energopomoci, v prostriedkoch na spolufinancovanie štátu pre pomalé čerpanie eurofondov, či v rozpočte rezortu obrany.

RRZ je proti aktivácii valorizácie

V najbližších troch rokoch by sa na Slovensku nemala aktivovať mimoriadna valorizácia dôchodkov. Tvrdí to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Vychádza pritom z aktuálnych makroekonomických prognóz, podľa ktorých by sa rast cien na Slovensku mal postupne spomaľovať.





Kumulatívny rast inflácie od poslednej valorizácie, teda od 1. januára, by totiž nemal do konca júna v žiadnom z rokov 2024 až 2026 presiahnuť hranicu päť percent, čo je hranica pre mimoriadnu valorizáciu dôchodkov.

Nastavenie mimoriadnej valorizácie pritom podľa RRZ obsahuje aj systémový nedostatok, ktorý výrazne obmedzuje jej fungovanie v časoch silného inflačného šoku, akým bol napríklad rok 2022. Dôvodom je jej spúšťanie vo väzbe na vývoj inflácie od mesiaca poslednej valorizácie namiesto posledného mesiaca, ktorý sa použil vo výpočte poslednej valorizácie.





„Vytvára sa tak približne trojmesačné okno medzi cenovým nárastom o 5 a viac percent a valorizáciou dôchodkov, v ktorom ďalší rast cien nebude zohľadnený pre ďalšiu mimoriadnu valorizáciu,“ upozorňuje rozpočtová rada.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

