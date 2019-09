Zvýšenie spotrebnej dane na cigarety je stále otvorené, o návrhu budú rokovať na koaličnej rade

27.9.2019 (Webnoviny.sk) - Zvýšenie spotrebnej dane na cigarety je stále otvorená téma. Po piatkovom rokovaní vlády to povedal minister financií Ladislav Kamenický. Podľa neho sa o tejto téme ešte bude hovoriť na koaličnej rade a je na koaličných lídroch, či sa budú vedieť dohodnúť. S návrhom dlhodobo nesúhlasí strana SNS.

Pracujú na rozpočte

"Budeme robiť opatrenia v rámci rozpočtu, aby sme dosiahli ciele, ktoré máme stanovené v rozpočtových pravidlách na tento rok," skonštatoval Kamenický.

Podľa ministra aktuálne na rozpočte pracujú, kontaktujú jednotlivé ministerstvá a žiadajú od nich predbežné návrhy. Následne by sa s nimi mali oboznámiť lídri koaličných strán.

"Ja som sa dohodol s premiérom, že budeme iniciovať stretnutie na koaličnej rade, aby sme sa dohodli na tom, ako bude vyzerať rozpočet na budúci rok," uviedol Kamenický.

Utlmenie legislatívnej aktivity

Minister pritom privítal utlmenie legislatívnej aktivity vlády, o ktorom ešte v stredu informoval premiér. Podľa neho legislatívny proces nemôže byť vzhľadom na prípravu rozpočtu otvorený donekonečna.

Návrh ministerstva financií, ktorý schválil aj vládny kabinet, počíta so zvýšením sadzieb tak, že škatuľka najpredávanejších cigariet by mala zdražieť približne o 40 centov na 3,80 eura a bezdymové tabakové výrobky až o 50 centov na zhruba štyri eurá za škatuľku.

Tieto zmeny by pritom mali priniesť v budúcom roku do rozpočtu celkovo vyše 100 miliónov eur. V ďalších rokoch by mal dodatočný výnos spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov stúpnuť na takmer 140 miliónov eur.

