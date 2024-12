Zvolenská zima bude v znamení hudby, vianočných dobrôt aj korčuľovania

25.11.2023 (SITA.sk) - Vianočné námestie vo Zvolene sa aj tento rok rozoznie tónmi adventných koncertov a rozsvieti stovkami svetielok. Zvolenčania si môžu užívať rozvoniavajúce stánky, hudobné vystúpenia a ďalšie predvianočné radovánky vrátane korčuľovania na námestí.

Ako informovala hovorkyňa mesta Ľubomíra Honíšková, centrom vianočnej kultúry vo Zvolene sa od decembra opäť stane obľúbená Vianočná dedina.

Koncerty, Mikuláš aj trhy

„Lákadlami Zvolenskej zimy budú koncerty kapely Janko Kulich & Kolégium v sobotu 16. decembra či vystúpenie skupiny The Rocking Balls v pondelok 18. decembra. Pripravili sme aj predstavenie Swingové Vianoce so Sweet Little Chicks, ktoré sa uskutoční v piatok 22. decembra,“ hovorí hlavný organizátor vianočných podujatí Daniel Axmann z odboru rozvoja mesta s tým, že organizujú aj pravidelné adventné koncerty.

Druhý decembrový piatok prídu do mesta aj vianočné trhy. Okrem vareného vína, punču či syrových dobrôt si na nich návštevníci môžu zakúpiť aj tradičné produkty od miestnych výrobcov, či doplniť zásoby vianočných darčekov pre blízkych.

Silvestrovský program

K zvolenskej zime už neodmysliteľne patrí aj mestská ľadová plocha pri Katolíckom kostole sv. Alžbety. Aj keď mesto trpí v dôsledku energetickej krízy, robí všetko preto, aby svojich obyvateľov mohlo počas adventu potešiť. Oslovili aj podnikateľov s prosbou o sponzorské dary.

Mesto sa opäť postará aj o silvestrovský program na námestí. O 22:00 sa začne silvestrovská zábava, pričom diskotéka bude pokračovať aj po polnoci. Polnočný ohňostroj samospráva neplánuje.

„Aj tento rok chceme rešpektovať starších ľudí, deti či domáce zvieratká, ktorí na hlasné zvuky ohňostrojov reagujú citlivo. Nový rok si môžeme spoločne užiť aj v pokoji. Ide navyše o logický krok aj v rámci šetrenia mestského rozpočtu,“ objasnila vedúca odboru rozvoja mesta Juliana Kochlicová Ištóková.

Keďže chce mesto Zvolen prispieť k šetreniu elektrickej energie a plynu v rámci aktuálnej energetickej krízy, výzdoba Vianočnej dediny bude zhasnutá vždy najneskôr o 23:00 večer. Symbolicky bude svietiť iba vianočný stromček na námestí.

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

