Zvolen našiel riešenie na zimnú údržbu chodníkov, obyvateľov žiada o trpezlivosť a spoluprácu

BANSKÁ BYSTRICA 3. decembra (WebNoviny.sk) – Samospráve Zvolena sa darí zabezpečiť údržbu chodníkov v celom meste aj napriek tomu, že rozhodnutím štátu mestu náhle pribudla starostlivosť o 80 km chodníkov a spolu by malo udržiavať až 120 kilometrov ciest pre peších.

Ako agentúru SITA informoval referent pre styk s verejnosťou na Mestskom úrade vo Zvolene Martin Svatuška, kým iné samosprávy avizujú, že nedokážu splniť novú zákonnú povinnosť, vedenie mesta Zvolen dokázalo nájsť riešenie. Jednu časť bude čistiť doterajší dodávateľ služieb, druhú zabezpečí mestský lesný podnik a zvyšok víťaz ponukového konania.

Komplikované zákony

„Celú záležitosť riešime prakticky od začiatku leta. Najskôr sme oslovili nášho terajšieho dodávateľa služieb, ktorý však z kapacitných dôvodov odmietol pribrať tak veľké množstvo chodníkov,“ povedal prednosta mestského úradu Jozef Mikuš. Magistrát preto rozhodol o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže, do ktorej sa prihlásili len dvaja uchádzači, pričom ani jeden neponúkol čistenie celého mesta.

„V celom procese sa tiež ukázala komplikovanosť zákonov o verejnom obstarávaní. Konkrétne ide napríklad o lehoty na posudzovanie pripomienok súťažiacich, ktoré celý proces výberu dodávateľa služieb neúmerne predlžujú. To sa stalo aj nám,“ uviedla vedúca odboru výstavby, životného prostredia a dopravy Anna Bešinová.

Pomoc Zvolenčanov

Najväčší problém podľa jej slov nastal po zistení, že minimálne jedna spoločnosť nesplnila niektoré podmienky súťaže. Mesto bolo nútené zrušiť celé verejné obstarávanie.

„Museli sme ihneď zareagovať, ale po posledných dňoch plných rokovaní sa nám však konečne podarilo dosiahnuť, že budeme mať pokryté celé mesto. Jednu časť bude čistiť doterajší dodávateľ služieb, posilnili sme techniku nášho komunálneho strediska a dohodli sme sa s mestským lesným podnikom, aby zabezpečili druhú časť, zvyšok bude čistiť víťaz ponukového konania,“ informovala primátorka Lenka Balkovičová.

Samospráva sa o také množstvo chodníkov bude starať prvýkrát a preto je možné, že nastanú aj nečakané problémy. „Pre zdĺhavé verejné obstarávanie sme sa s riešením dostali do časového sklzu, musíme ešte dotiahnuť administratívne záležitosti, a tak budeme na čistenie chodníkov pripravení až od soboty 8. decembra. Máme tu však mrazivé dni, padol prvý mrznúci dážď, vznikla poľadovica, začalo snežiť. To všetko sú dôvody, pre ktoré by som chcela poprosiť Zvolenčanov o trpezlivosť a v prípade potreby aj o spoluprácu. Vždy si svedomite čistili od snehu chodníky pred svojimi domami a bytovkami, verím, že ak to bude potrebné, pomôžu svojmu mestu aj túto zimu, aj keď to už nie je ich povinnosťou,“ dodala na záver zvolenská primátorka.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !