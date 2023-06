Zverejnili vylepšené zábery posádky Apolla 13, príbeh tejto misie sa stal legendou

13.4.2020 (Webnoviny.sk) - Techniky na úpravu obrazu pomohli po 50 rokoch poskytnúť ostrejší pohľad na život astronautov misie Apollo 13 amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

Jim Lovell, John Swigert a Fred Haise mali počas letu k Mesiacu približne 56 hodín po štarte z 11. apríla 1970 nehodu, keď výbuch jednej z kyslíkových nádrží vážne poškodil servisný modul. Príbeh misie, ktorej sa nepodarilo pristáť na Mesiaci, no s pomocou riadiaceho centra sa jej členovia 17. apríla 1970 bezpečne vrátili na Zem, sa napriek tomu stal legendou.

Astronauti bojujúci o prežitie spravili na palube relatívne málo záberov, no špecialista na zobrazovanie Andy Saunders dokázal zo 16-milimetrového filmu nízkej kvality, ktorý posádka natočila, spraviť ostré fotografie.

Prekvapujúci pokoj posádky

Na jednom zábere, napríklad, vidieť Lovella, ako vyberá hudbu v kazetovom prehrávači, zatiaľ čo Swigert drieme v skladovom priestore, na inom zas astronauti v dobrej nálade jedia mrazom sušené jedlo, na ktorého prípravu potrebovali horúcu vodu, no mali k dispozícii len studenú.

"Prekvapujúce na tom 16-milimetrovom zázname je, ako pokojne posádka pôsobí. Napriek vážnosti situácie, podmienkam, v ktorých žili, aj kritickým úlohám, ktoré ich čakali," vyjadril sa Saunders pre BBC News. "To však zrejme nezodpovedá ich skutočným pocitom, keďže vieme, že v skutočnosti pochybovali o tom, že sa nažive vrátia domov," dodal.

Efekt "rybieho oka"

Jednou z techník, ktoré použil, bolo takzvané vrstvenie, keď na seba naukladal viacero políčok, aby zlepšil detaily záberu.





Keďže však pracoval s pohyblivými obrázkami, musel zarovnať viaceré časti záberu a všetky potom skombinovať do výsledného obrázka. Tieto skombinované zábery tvorí niekedy až vyše 20 spojených sekcií, z ktorých každá vznikla navrstvením až 75 samostatných políčok, čím sa podarilo ukázať posádku na doteraz nevídane ostrých snímkach.





S použitím komerčného softvéru potom Saunders fotografie ďalej vylepšoval - upravil kontrast, farby a z niektorých odstránil efekt "rybieho oka".





