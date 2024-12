Župan Trnka: Je to mylné zdanie, že východ o očkovanie nemá záujem. Môže zaň štátny systém registrácie

Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 počíta s tým, že postupne sa nechajú zaočkovať aspoň tri milióny Slovákov. Aktuálne vakcínu od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca/Oxfordská univerzita dostalo necelý 700-tisíc ľudí.

Na východe krajiny sa však viaceré očkovacie centrá potýkajú s malým alebo takmer žiadnym záujmom o očkovanie. Až v 13 zdravotníckych zariadeniach siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare majú takmer prázdnu „čakáreň“.

Aktuálne majú množstvo voľných termínov nemocnice najmä z Prešovského a Košického kraja, konkrétne v Trebišove, Svidníku, Spišskej Novej Vsi, Vranove nad Topľou, Rožňave, Michalovciach, Humennom a v Železničnej nemocnici Košice.

Celý východ?

Krajské veľkokapacitné očkovacie centrum Košického samosprávneho kraja (KSK) sa však na nedostatok záujemcov neštažuje. Už počas prvého marcového víkendu, keď ho otvorili, v priestoroch Strednej odbornej školy informačných technológií zaočkovali takmer 1 800 ľudí.

Koncom marca už ich je viac ako 30-tisíc, čo je najviac spomedzi všetkých veľkokapacitných očkovacích centier, ktoré fungujú v réžii vyšších územných celkov (VÚC). Košická župa navýšila kapacity na 2 000 očkovaní denne, za hodinu vedia zaočkovať 250 ľudí.





Aj tu však čelili problémom. Po medializovaných nepotvrdených informáciách v súvislosti s očkovaním vakcínou od AstraZeneca v polovici marca sa z víkendového očkovania u nich odhlásilo 455 ľudí, čo predstavuje približne 13 percent z registrovaných. Ako je to teraz?

Veľký záujem

Pre portál vZdravotníctve sa vyjadril župan KSK Rastislav Trnka: „O očkovanie v Košickom kraji je veľký záujem. Zdanie, že to tak nie, je spôsobený najmä tým, že systém registrácie, ktorý spravuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), nie je flexibilný.“





Trnka vysvetľuje, že aj keď po medializovaných prípadoch v súvislosti s vakcínou AstraZeneca stovky ľudí na očkovanie neprišli, každú vakcínu, ktorú mali k dispozícii aj napriek tomu využili, nakoľko pristupujú k očkovaniu flexibilne.





Riešením by podľa jeho slov bolo, ak by bol celý proces očkovania, vrátane registrácie ľudí, v rukách samosprávnych krajov. Od začiatku spustenia prihlasovania na očkovanie registrujú viacero problémov so systémom, ktorý prevádzkuje NCZI.

„Ak by sme mali v rukách aj prihlasovanie na očkovanie, vedeli by sme ešte rýchlejšie obsadzovať voľné miesta na očkovanie a flexibilnejšie očkovať aj tie skupiny ľudí, ktorých systém momentálne nechce zaregistrovať na konkrétny termín na očkovanie, aj keď ide napríklad o ľudí so závažným ochorením,“ vysvetlil Trnka.

Zariadenia sociálnych služieb

Župan pripomenul, že samosprávy vedia reagovať rýchlejšie a flexibilnejšie ako štát, čo dokazujú aj výsledky z očkovania v ich krajskom očkovacom centre. Aj preto na seba samosprávy prevzali koordináciu a zabezpečenie chodu veľkokapacitných očkovacích centier.





„Apelujeme však na Ministerstvo zdravotníctva SR, aby znížilo vekovú hranicu na očkovanie, prípadne decentralizovalo systém registrácie na úroveň samosprávnych krajov, čo by výrazne pomohlo,“ navrhuje Trnka.





Význam očkovania sa ukázal už pri župných zariadeniach sociálnych služieb. Aktuálne je zaočkovaných 60 percent klientov aj zamestnancov a vďaka tomu pozitivita klesla na 1,4 percenta, čo je najlepšie číslo od začiatku druhej vlny pandémie.

„Predpokladáme preto, že ak zaočkujeme aspoň 70 percent obyvateľov nášho kraja, takéto výsledky dosiahneme aj pri celkovej pozitivite v rámci kraja,“ uviedol Trnka a dodal, že ak budú mať dostatok vakcín, sú pripravení otvoriť ďalšie očkovacie centrá a očkovať každý deň v týždni.

Hygiena v osadách

Rovnaký názor ako košický župan majú aj vo Svete zdravia: „V prípade, že sa voľné termíny v najbližšom čase nezaplnia, rezort zdravotníctva by mal podľa siete ProCare a Svet zdravia uvažovať nad znížením vekovej hranice.“





Problém pri dosahovaní tohto cieľa však môžu predstavovať aj obyvatelia osád, v ktorých je dodržiavanie hygienických zásad otázne. Ako sa to v KSK chystajú riešiť? „Z našich skúseností evidujeme záujem o očkovanie aj v prípade rómskych komunít,“ dodal stroho Trnka.

Na otázku, či neplánujú robiť výjazdy mobilných očkovacích staníc do osád priamo neodpovedal. Košický samosprávny kraj tak naďalej zabezpečuje očkovanie len vo svojich zariadeniach sociálnych služieb a vo veľkokapacitnom očkovacom centre.

Nová stratégia?

V rámci boja proti ochoreniu COVID-19 si však KSK robí aj vlastnú očkovaciu kampaň. Spustili napríklad infolinku, ktorá má bojovať proti hoaxom a poskytovať pravdivé informácie o očkovaní. Využívajú tiež vlastné komunikačné kanály a regionálne médiá.

Ministerstvo si podľa Zuzany Eliášovej spoluprácu s vyššími územnými celkami váži a ďakuje im za nasadenie pri krokoch so spoločným cieľom ochrany zdravia a životov ľudí, medzi ktoré patrí aj očkovanie. Dodala tiež, že zo zástupcami žúp diskutujú pravidelne.





Na akúkoľvek zmenu v rámci národnej očkovacej stratégie sa však podľa jej vyjadrení nechystajú. „Zástupcovia samospráv môžu zriadiť ďalšie veľkokapacitné očkovacie miesto vo svojom regióne v prípade, ak vidia potrebu a dopyt obyvateľov,“ dodala.

