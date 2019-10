Zrak im v obchode nahrádza Nákupný asistent

BANSKÁ BYSTRICA 11. apríla (WebNoviny.sk) - Aj v Banskej Bystrici môžu nevidiaci a slabozrakí využiť odbornú pomoc.

Nevidiaci či slabozraký dokáže do predajne vojsť aj sám. Horšie to však je s orientáciou, výberom produktov, či informáciami o ich cene a zložení. Preto vznikol unikátny projekt Nákupný asistent, ktorý už tretí rok pomáha komunite nevidiacich v sieti supermarketov BILLA. Školenia pre zamestnancov a aktivity pre verejnosť sa organizujú pravidelne na celom Slovensku. Po Bratislave, Levoči, Ružomberku a Nitre sme včera pripomenuli projekt aj v Banskej Bystrici.

Koncept pomoci nevidiacim a slabozrakým vznikol v roku 2016 v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), s ktorou spoločnosť BILLA spolupracuje už 15 rokov. Projekt Nákupný asistent systematickejšie a prakticky rieši pomoc pre nevidiacich a slabozrakých. Asistencia im pomáha byť samostatnými, vstupovať do priestorov predajne bez obáv, zároveň školí aj laickú verejnosť a búra pomyselné bariéry. Práve včera sa v banskobystrickej prevádzke na Novom Kališti preškolili ďalší zamestnanci a možnosť vyskúšať si sprevádzanie nevidiaceho po predajni dostali aj zákazníci. "Len minulý rok školením prešlo 2 012 nových zamestnancov, je štandardnou súčasťou školiaceho procesu našej spoločnosti. Každá z našich 150 prevádzok má k dispozícii aj prehľadný 5-krokový obrázkový manuál, na ktorého podobe sa podieľali odborníci z ÚNSS," vysvetľuje Jana Gregorovičová, CSR špecialistka spoločnosti BILLA.

Nákupná asistencia zvyšuje nezávislosť nevidiacich pri nakupovaní a pomáha im s orientáciou v priestoroch predajne. Personál sprostredkuje informácie o zložení tovaru, o jeho cene, upozorní na prebiehajúce akcie a následne asistuje aj pri jeho vyložení pri pokladni, zabalení a vyprevadení zákazníka z predajne. "Vidiacemu človeku ani len nenapadne, akým problémom je to, ak sa nejaký produkt "premiestni" na iné miesto. Mnohé obchody na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím vôbec nemyslia, pritom nepotrebujú nič extra – nasmerovať, sprevádzať, prihovoriť sa, informovať o zložení či cene. Vlastne je to veľmi jednoduché, ale pre nás zásadné. Som rada, že BILLA to pochopila a rozhodla sa meniť veci k lepšiemu," hovorí Ivana Frčová, metodička pre sociálne služby ÚNSS. Zamestnancom siete supermarketov BILLA, ale aj laickej verejnosti pri asistencii pomáha okrem manuálu aj , ktoré ukazuje, akým spôsobom je vhodné komunikovať s nevidiacim či slabozrakým. Bežní ľudia majú často zbytočný strach prihovoriť sa, prípadne, hoci v dobrej viere, ale z nedostatku informácií, nekomunikujú správne. Vedeli ste napríklad, že nevidiacemu nemá zmysel hovoriť slová "tu" a "tam", ale "vpravo od vás je pečivo, vľavo zelenina"...?

Projekt organizačne zastrešuje Nadácia Pontis, ktorá sa už dlhé roky venuje aj téme začleňovania ľudí so sociálnym či zdravotným znevýhodnením. "Skupina nevidiacich a slabozrakých na Slovensku je síce malá, ale túto pomoc môžeme využiť aj pri ďalších cieľových skupinách, napríklad pri starších ľuďoch, či osobách s iným hendikepom. Zmyslom celej aktivity je, aby bola verejnosť citlivejšia voči potrebám minoritných skupín," vysvetľuje Dominika Horňáková, senior programová manažérka z Nadácie Pontis.

Inzercia

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !