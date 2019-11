Zradili svoje presvedčenie a pomohli Kiskovi, pustil sa Blaha do kotlebovcov a hovorí o kšefte

BRATISLAVA 24. októbra (WebNoviny.sk) - Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa domnieva, že medzi prezidentom SR Andrejom Kiskom a liberálnou opozíciou a Kotlebovou Ľudovou stranou Naše Slovensko zrejme došlo k nejakej tajnej dohode, po ktorej neprešla zmena voľby ústavných sudcov.

Ako povedal Blaha v stredu pre agentúru SITA, nevie si inak vysvetliť, prečo by kotlebovci zradili svoje presvedčenie, pomohli Kiskovi a navyše popreli svoje predošlé hlasovanie.

Krajná pravica hlasovala s neoliberálmi

„Musel to byt kšeft. Dokazuje to, že koalícia s ĽS NS nijako nerokuje, zato opozícia zjavne áno. Vytvorila sa čudesná aliancia kaviarenských liberálov a kotlebovcov,“ vyhlásil Blaha s tým, že nepozná v Európe precedens, keď by krajná pravica hlasovala v takejto prelomovej veci s proamerickým prezidentom a neoliberálmi.

„Zdá sa, že ĽS NS ukázala svoju pravú tvár a zradila svojich voličov aj sympatizantov, lebo sa zľakla Ondreja Dostála a Igora Matoviča,“ dodal.





Poslanci Národnej rady SR novelu ústavy neschválili. Spôsob voľby ústavných sudcov zostáva po starom. Za schválenie finálneho znenia zákona hlasovalo iba 55 poslancov z 97 hlasujúcich zákonodarcov. Väčšina opozičných poslancov pred hlasovaním zo sály odišla.

Madejov návrh platiť nebude

Poslanci 98 hlasmi schválili pozmeňovací návrh Róberta Madeja, ktorý predložil za stranu Smer-SD a Slovenskú národnú stranu (SNS). Keďže novela neprešla ako celok, tento návrh Madeja platiť nebude.





Za Madejov návrh hlasovali všetci prítomní poslanci za Smer-SD okrem Mareka Maďariča, celá SNS, Most-Híd okrem Petra Kresáka, ktorý sa zdržal a celý klub ĽSNS, Sme rodina a trojica odídencov od Borisa Kollára.





Cieľom návrhu, ktorý v pléne predložil Madej, bolo zavedenie priamej voľby sudcov ÚS SR Národnou radou SR, a to trojpätinovou väčšinou hlasov (90 hlasov) všetkých poslancov. Takto zvolený uchádzač by následne zložil sľub do rúk prezidenta, čím by sa ujal funkcie sudcu ÚS SR.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !