Zotrvanie Lukáš Haraslína v Lechii Gdansk je neisté, výsledky tímu ho však tešia

GDANSK 1. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový krídelník Lukáš Haraslín je v doterajšom priebehu sezóny 2018/2019 dôležitou súčasťou poľského mužstva Lechia Gdansk.

Dvadsaťdvaročný rodák z Bratislavy nastúpil vo všetkých súťažných vystúpeniach "bielo-zelených", ktorí sú po neúplnom 17. kole na líderskej pozícii v poľskej Ekstraklase. Haraslín strelil v 19 dueloch štyri góly. Nateraz ten posledný zaznamenal v piatkovom ligovom dueli na ihrisku Slasku Vroclav (2:0).

"Veľmi ma teší, že dostávam šance v ligových zápasoch Lechie. Som rád, že výkonmi pomáham mužstvu priamo na ihrisku a že sa nám darí. Keď hráč pomáha mužstvu, to mu to potom vráti. Väčšina zápasov bola v našej réžii, všetko je však pred nami, čaká nás ešte veľa kôl," povedal Haraslín v rozhovore pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Haraslín patrí medzi najzaujímavejších hráčov v Poľsku. Niet divu, že v ostatných týždňoch sa v tamojších médiách často spomína jeho odchod do futbalovo vyspelejšej krajiny. Istotu zotrvania zatiaľ nepotvrdil ani samotný Slovák. "Ťažko povedať, či v klube ostanem do konca sezóny, alebo v zime odídem. Je to na mojom manažérovi, ktorý to rieši. Sústredím sa len na futbal. Teraz som hráč Lechie a chcem s ňou vyhrávať. Čo bude v zime alebo v lete, nechávam na manažéra," dodal odchovanec futbalu v bratislavskom Lamači.

Niekdajší mládežnícky reprezentant SR sa pred novembrovými zápasmi ocitol v širšej nominácii kouča A-mužstva Pavla Hapala. "Bol som veľmi prekvapený a veľmi rád, že som sa objavil v širšej nominácii trénera Hapala. Dodalo mi to zdravé sebavedomie, že mám na to sa dostať do najvyššej ´repre´. Budem na sebe pracovať, aby som sa dostal do užšieho výberu, hoci viem, že to nie je ľahké, lebo tam máme výborných futbalistov. Pre mňa je česť, že ma porovnávajú s krídelníkmi v A-tíme," poznamenal Haraslín.

