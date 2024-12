Zoskupenie Vlk žiada absolútnu bezzásahovú zónu, Kollárovi odovzdá najväčšiu papierovú petíciu

Lesoochranárske zoskupenie Vlk vo štvrtok odovzdá v Národnej rade SR (NR SR) najväčšiu papierovú petíciu za zmenu zákona o ochrane prírody v histórii Slovenska.

V tlačovej správe o tom informoval predseda združenia Vlk Juraj Lukáč.

Petícia požaduje, aby desať percent plochy Slovenska tvorilo bezzásahové územie, v ktorom bude zakázaný napríklad lov zvierat, ťažba dreva či výstavba. Podpísalo ju 105-tisíc ľudí.

Územie pokoja

„Požiadavkou petície je vyhradiť desať percent územia Slovenska na územie pokoja, územie bez ťažby dreva, bez poľovania a striekania chemikálií, územie, kde ľudia budú môcť slobodne obdivovať, čo robí príroda, ak človek nerobí nič,“ uviedli ochranári v liste adresovanom predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi (Sme rodina).





Snaha ochranárov je podložená aj prieskumom verejnej mienky, v ktorom sa 79 percent opýtaných vyjadrilo, že by súhlasili s tým, aby desať percent rozlohy Slovenska tvorilo územie, v ktorom sa vôbec neťaží, nepoľuje, nepoužívajú sa chemické látky a ani iným spôsobom sa doň nezasahuje.

Svoju snahu konzultovali ochranári počas niekoľkých rokov aj s odborníkmi z radov lesníctva, drevárstva, biologických vied i územného plánovania. Výsledkom spoločných konzultácií bolo dosiahnutie zhody na tom, že takáto vízia je reálna.

Bohatstvo v prospech občanov

„Naša krajina nemá žiadne významné ložiská surovín ale máme krásnu krajinu, ktorú nám nikto, na rozdiel od automobiliek, nemôže zobrať. Využime toto bohatstvo v prospech zdravia našich občanov, využime túto šancu pre pomoc našej ekonomike aj ako pomoc pri plnení klimatických cieľov, ktoré sme si dali,“ napísali ochranári v závere listu Kollárovi.





Dodali, že veria, že poslanci ako zástupcovia občanov Slovenska, začnú proces revolučnej zmeny, ktorá naštartuje využívanie slovenského prírodného potenciálu tak, ako to doteraz v Európe nemá obdobu.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.