Zomrela Trudy, ktorá bola zrejme najstaršou gorilou žijúcou v zajatí

Trudy do zoo v Little Rock Zoo prišla v roku 1988 z Buffala spolu so samcom Olliem. Jeden z bývalých chovateľov ju nazýval "šéfkou" jej skupiny, ktorú tvoria samí samci. Trudy bola tiež jednou z posledných goríl chytených v divočine. Dnešné gorily žijúce v Severnej Amerike sa už narodil v zoologických záhradách.