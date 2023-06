Zomrel známy český skladateľ Ladislav Štaidl, tvoril pre Karla Gotta, Darinu Rolincovú aj Ivetu Bartošovú

31.1.2021 (Webnoviny.sk) - Vo veku 75 rokov zomrel známy český skladateľ Ladislav Štaidl, dlhoročný kapelník Karla Gotta a autor mnohých známych hitov. Informoval o tom spravodajský portál iDNES.cz.

Štaidl začínal v roku 1962 so skupinou Crazy Boys. Neskôr pracoval pre divadlo Semafor, kde sa zoznámil s Karlom Gottom. So svojim bratom Jiřím Štaidlom, nadaným textárom, založili v roku 1965 Divadlo Apollo. Spoločne s Gottom absolvovali polročné koncertovanie v Las Vegas. Orchester Ladislava Štaidla predal vyše sedem miliónov platní.

Štaidl napísal hudbu k osemdesiatke televíznych či celovečerných filmov a vyše dvesto piesní. Najčastejšie ich vytvoril pre Karla Gotta, Dalibora Jandu, Darinu Rolincovú a Ivetu Bartošovú.

V roku 1992 ukončil aktívnu umeleckú činnosť a venoval sa podnikaniu. Jeho brat Jiří zomrel v roku 1973 pri autonehode.

Viac k téme: smrť, umenie, úmrtie

