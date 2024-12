Zomrel najznámejší český sexuológ Radim Uzel, upozornil na seba i kontroverznými výrokmi o obťažovaní

3.5.2022 (Webnoviny.sk) - Vo veku 82 rokov zomrel známy český sexuológ Radim Uzel. Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz s odvolaním sa na denník Blesk, ktorému správu potvrdil jeho vnuk.

Sexuológ podľa Blesku zomrel v noci z nedele na pondelok vo Fakultnej nemocnici Motol. Uzel bojoval s rakovinou žalúdka a v minulosti si prešiel i ťažkým priebehom COVID-19.

Kontroverzné výroky o obťažovaní

Uzel bol známym popularizátorom sexuológie, vysokoškolským pedagógom a riaditeľom Spoločnosti pre plánovanie rodiny a sexuálnu výchovu. Pôsobil aj ako súdny znalec. Počas svojho života vystupoval v množstve televíznych a rozhlasových relácií, publikoval v tlači a napísal viacero odborných i populárnych kníh o antikoncepcii, plánovanom rodičovstve a poruchách plodnosti. Upozornil však na seba i kontroverznými výrokmi o sexuálnom obťažovaní.

Bol absolventom brnianskej lekárskej fakulty, viedol gynekologickú sexuológiu a endokrinológiu v Ostrave, po roku 1989 prešiel do Ústavu pre starostlivosť o matku a dieťa v Prahe. Bol čestným predsedom Spoločnosti pre plánovanie rodiny a sexuálnu výchovu.

Angažoval sa aj v politike

Okrem vedeckej a osvetovej činnosti sa Uzel angažoval aj v politike. Na začiatku 90. rokov stál pri zrode neparlamentnej Nezávislej erotickej iniciatívy, neskôr premenovanej na Nezávislú iniciatívu. Niekoľkokrát kandidoval do Senátu, naposledy v roku 2012 za Stranu práv občanov Zemanovcov na Břeclavsku. V júni 2002 bol na kandidátke národných socialistov pre voľby do Poslaneckej snemovne, do parlamentu sa však nikdy nedostal.

Na verejnosti sa naposledy ukázal 7. marca 2022, keď sa zúčastnil na odovzdávaní štátnych vyznamenaní na Pražskom hrade a od prezidenta Miloša Zemana dostal medailu Za zásluhy.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.