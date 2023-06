Zomrel jeden z najväčších hrdinov americkej histórie John Lewis

18.7.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 80 rokov zomrel americký kongresman a ľudskoprávny aktivista John Lewis. Jeho smrť v piatok v noci potvrdila predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová, ktorá ho označila za "jedného z najväčších hrdinov americkej histórie". Politik bojoval s rakovinou pankreasu, ktorú mu diagnostikovali minulý rok.

Predseda republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell sa vyjadril, že Lewis bol "priekopnícky ľudskoprávny líder, ktorý riskoval svoj život v boji proti rasizmu, presadzovaní rovnoprávnosti a pre väčšie zosúladenie nášho národa so základnými princípmi".

Niekdajší prezident Barack Obama, ktorý Lewisovi udelil Prezidentskú medailu slobody, zase povedal, že "tak veľmi miloval svoju krajinu, že riskoval svoj život a krv, aby mohol splniť svoj sľub. Včasne prijal zásady nenásilného odporu a občianskej neposlušnosti ako prostriedok na dosiahnutie skutočných zmien v tejto krajine".

John Robert Lewis sa narodil 21. februára 1940. Už ako mladý muž podporoval boj za občianske práva, bol členom skupiny Freedom Riders a spoluzaložil študentskú organizáciu Student Nonviolent Coordinating Committee, ktorej bol aj predsedom.

Bol najmladším a jediným žijúcim členom takzvanej Veľkej šestky, skupiny lídrov prominentných organizácií z hnutia za občianske práva vedenej Martinom Lutherom Kingom Jr.. V roku 1963 spoluorganizoval pochod vo Washingtone a rečnil predtým, ako King predniesol jeho známy prejav "Mám sen".

Lewis bol známy tým, že v roku 1965 viedol počas takzvanej krvavej nedele 600 demonštrantov cez most Edmunda Pettusa v Selme v štáte Alabama. Lewisa vtedy zhodila na zem a zbila polícia, pričom utrpel zlomeninu lebky. Zábery z brutálneho zásahu pritiahli pozornosť celej krajiny na rasové utláčanie na juhu Spojených štátov.

Do politiky sa Lewis vrátil v roku 1981, keď ho zvolili do mestskej rady v Atlante. Demokratický politik vyhral svoje kreslo v Kongrese v roku 1986.

