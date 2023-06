Zomrel herec Andy Hryc, dlhodobo bojoval s akútnou leukémiou

31.1.2021 (Webnoviny.sk) - Vo veku 71 rokov v nedeľu v noci zomrel herec Andy Hryc, ktorý dlhodobo bojoval s akútnou leukémiou. Na sociálnej sieti o tom informovala jeho dcéra Wanda Adamík Hrycová.

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) si osobnosť Andyho Hryca pripomenie na Dvojke dnes o 16:45 a o 22:50 v relácii Anjeli strážni. Uviedla to hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová.

Dnes o 3:13 hod ma opustil najdôležitejší muž môjho života... posledné hodiny toho jeho som ho držala pevne za ruku, posledné slova, ktoré som mu povedala boli “ľubim ťa” a posledné slova, ktoré povedal on, boli “aj ja ťa veľmi ľubim”.... zbohom tato, ďakujem za všetko, už nič nebude ako doteraz.





Pre Andyho Hryca boli posledné mesiace ozajstným utrpením a práve jeho dcéra bola jeho veľkou oporou. Umelec kvôli chorobe schudol neuveriteľných 50 kilogramov a keďže nemal dostatok energie, používal dokonca invalidný vozík.





Aj napriek tomu, že s ochorením statočne bojoval, jeho sily nestačili a svet v posledný januárový deň roku 2021 navždy opustil.

Andy Hryc

Andy Hryc v roku 1971 absolvoval štúdium herectva na VŠMU v Bratislave. Hereckú kariéru začal v Štátnom divadle v Košiciach (1971 - 1978). V rokoch 1978 - 1981 bol v slobodnom povolaní a od roku 1981 členom súboru bratislavskej Novej scény. Po revolúcii založil nezávislé rádio Twist, ktorého riaditeľom bol do konca roku 2004. Bol aj honorárnym konzulom Seychelskej republiky. Krátky čas pôsobil ako riaditeľ Novej scény.





Nakrútil množstvo televíznych a rozhlasových inscenácií. V českom televíznom seriáli Černí baróni (2004) v réžii Juraja Herza hrá hlavnú úlohu legendárneho majora Terazkyho. V roku 2015 prekvapil celé Slovensko, keď oznámil, že v Bratislave postaví synagógu. Objavil sa vo filmoch ako Rivers of Babylon, Na krásnom modrom Dunaji, Sedím na konári a je mi dobre, Pehavý Max a strašidlá, Tisícročná včela, Sladké starosti, Zabudnite na Mozarta, Cena odvahy, Galoše šťastia, Utekajme, už ide! či Sebechlebskí hudci. Hral aj v mnohých seriáloch ako Teta, Ulice, Černí baroni, ZOO a naposledy natáčal seriál Slovania. Jeho premiéry na TV JOJ sa však, žiaľ, už nedožil.

Pôsobenie v politike

Hryc už v minulosti pôsobil v politike. Po revolúcii bol súčasťou Verejnosti proti násiliu, neskôr stál pri zrode HZDS Vladimíra Mečiara. Svoju účasť pri zrode hnutia neskôr označil za grandiózny omyl a po odchode z politiky založil Rádio Twist. Až neskôr sa začal angažovať v strane Váš kraj, ktorý sa rozhodol premenovať na politický subjekt Korektúra – Andrej Hryc. Pri tvorbe názvu sa podľa vlastných slov inšpiroval svojou knihou Inventúra. V máji 2019 kandidoval do eurovolieb. Po neúspechu sa rozhodol vedenie strany opustiť.

V pozícii generálneho riaditeľa Rádia Twist bol Andrej Hryc organizátorom mnohých verejných aktivít v prospech detských domovov, dobročinných organizácií, napr. Červeného kríža, Ligy proti rakovine, nadácie Úsmev ako dar, nadácie Twist kontra AIDS.





Známy slovenský herec sa musel vysporiadať s tragickou smrťou svojho syna, ktorý havaroval v roku 2008. O tejto smutnej udalosti porozprával v relácii Českej televízie 13. Komnata Andyho Hryca.

Herec zažiaril aj v českom filme Habermannov mlyn (2010), kde režisér Juraj Herz otvára jednu z najkontrover­znejších kapitol českej histórie – povojnový odsun Nemcov.





Andyho Hryca si diváci pamätajú aj ako zloducha zo snímky Kamarád do deště (1999) či z filmu Černí baroni.

