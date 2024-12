Zomrel Dušan Nebus, priekopník bilingválneho vzdelávania na Slovensku

30.11.2023 (SITA.sk) - Vo veku 67 rokov v stredu zomrel priekopník bilingválneho vzdelávania na Slovensku Dušan Nebus. Informovalo o tom mesto Poprad na sociálnej sieti. Tridsať rokov pôsobil ako riaditeľ Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade, neskôr Spojenej školy na Ulici D. Tatarku.

Získal množstvo ocenení, okrem iného aj Zlatý kríž na purpurovej stuhe.

Ide štátne vyznamenanie, ktoré mu udelili prezident Spolkovej republiky Nemecko (SRN) za Zásluhy o rozvoj SRN. Bol tiež ocenený Zlatou medailou sv. Gorazda od ministra školstva za vynikajúce výsledky v riadiacej práci.

Počas pôsobenia na riaditeľskej stoličke zažil dvadsať ministrov školstva.

„Vo svojom odbore sa presadil natoľko, že sa stal autoritou a prispel k zviditeľneniu mesta Poprad. V roku 2022 mu bola udelená aj Cena primátora mesta Poprad za dlhoročnú obetavú prácu, profesionálny prínos v oblasti školstva, úspešné projekty v rámci bilingválneho vzdelávania a vynikajúce výsledky v riadiacej pozícii,“ uviedla samospráva.

Niekoľko rokov pôsobil aj vo funkcii poslanca mestského zastupiteľstva mesta Poprad. Podľa popradského primátora Antona Danku bol Nebus veľkým prínosom pre rozvoj školstva v meste i veľkým človekom.

