Zo zmeny klímy vyplývajú zdravotné riziká, to treba zohľadniť v stratégii starostlivosti o zdravie

Ministerstvo životného prostredia žiada rezort zdravotníctva, aby stratégiu starostlivosti o zdravie rozšíril o zdravotné riziká súvisiace so zmenou klímy.

Rezort životného prostredia to uviedol v zásadnej pripomienke k návrhu aktualizácie strategického rámca starostlivosti o zdravie pre roky 2014-2030. Odvoláva sa na schválené strategické dokumenty o adaptácii Slovenska na zmenu klímy.

Rezort životného prostredia považuje za nevyhnutné zapracovať do návrhu také ciele a opatrenia, ktoré zabezpečia aktívnu a preventívnu reakciu na meniace sa klimatické podmienky a adekvátne zdravé prostredie pre život, prácu, bývanie a oddych.

Vychádza pritom aj z novej Stratégie Európskej únie pre adaptáciu na zmenu klímy, podľa ktorej sa tieto zdravotné hrozby zväčšujú a sú závažné.

„Zahŕňajú smrť a zranenia spôsobené teplom, záplavami alebo lesnými požiarmi, ako aj vznik a šírenie infekčných chorôb a alergénov spojených s geografickými presunmi vektorov a patogénov,“ uvádza rezort v stanovisku.





Zároveň upozorňuje, že zmena klímy bude čoraz väčšou výzvou pre účinné fungovanie verejného zdravotníctva, ktoré bude musieť rozvíjať kapacity na liečenie chorôb, ktoré Európa predtým nepoznala.

