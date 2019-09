Zo stavby tunela Višňové údajne odchádza talianska firma, za milióny eur neplnila úlohy a termíny

BRATISLAVA 30. novembra (WebNoviny.sk) - Práce na stavbe tunela Višňové na diaľnici D1 sa podľa hnutia OĽaNO možno úplne zastavia. „Má sa stiahnuť hlavný člen konzorcia, ktorý realizuje výstavbu tunela, talianska spoločnosť Salini Impregilo. Máme to potvrdené od viacerých zdrojov,“ povedal na štvrtkovej tlačovej besede tieňový minister dopravy za hnutie OĽaNO Ján Marosz.

Prepúšťajú zamestnancov

Pôvodný termín dostavby tunela Višňové bol naplánovaný na december 2019. V súčasnosti je však už jasné, že to bude minimálne o rok neskôr. „Dnes hrozí, že dokončenie tunela sa môže natiahnuť ešte viac. Ak by z konzorcia odišiel hlavný člen, výstavba by sa natiahla o viac ako tri roky,“ myslí si Marosz. Tieňový minister dopravy pripustil, že by sa mohla výstavba tunela Višňové dokonca úplne utlmiť.

Podľa Marosza dôkazom, že výstavba tunela sa minimálne predĺži, nasvedčuje aj fakt, že sa začalo už s prepúšťaním zamestnancov, ktorí pracujú na výstavbe tunela. „Vyhodili už viac ako 70 ľudí a postupne má prísť o prácu ďalších vyše 160 ľudí,“ konštatoval Marosz.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) zareagovala, že opakovane vyslovovala nespokojnosť s činnosťou zhotoviteľa pre nedodržiavanie harmonogramu výstavby. V doterajšom priebehu výstavby uplatnila všetky zmluvné sankcie voči zhotoviteľovi, ktoré zmluva umožňuje.





NDS zároveň poskytuje zhotoviteľovi nadštandardnú súčinnosť pri všetkých úlohách vyplývajúcich zo zmluvy. Zhotoviteľ doteraz NDS vždy ubezpečoval o tom, že chce dielo dokončiť.

Neplnia úlohy a ignorujú termíny

"NDS v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR zriadila už pred dvomi rokmi špeciálnu pracovnú skupinu pre túto stavbu. Dlhodobým problémom je, že zhotoviteľ neplní stanovené úlohy a ignoruje dohodnuté termíny. Zhotoviteľ požadoval od NDS doplatenie 50 mil. eur, neskôr túto požiadavku zvyšoval," informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

NDS uhrádza všetky svoje záväzky riadne a načas, zdôrazňuje však, že môže uhrádzať iba riadne vykonané práce podľa zmluvy a potvrdené nezávislým stavebným dozorom.





"Zhotoviteľ požiadavky na mimoriadne finančné plnenie nikdy nedoložil akýmikoľvek relevantnými dokladmi, išlo iba o formu deklarácie budúcich nárokov," uviedla hovorkyňa.





NDS práve preto, aby do budúcna nedochádzalo k podobným problémom, pripravila a postupne zavádza do praxe nové vyhodnocovanie ponúk pri verejnom obstarávaní, kde by jediným kritériom nebola najnižšia cena ale viacero kritérií, ako kvalita tímu odborníkov a ďalšie.

Výrazná sankcia za omeškanie

NDS je znepokojená postupom zhotoviteľa, pokiaľ ide o prepúšťanie zamestnancov, nemá však možnosť zasahovať do pracovno-právnych vzťahov súkromných subjektov.





"NDS robí všetko pre to, aby zhotoviteľ minimalizoval meškanie a úsek stavebne ukončil do konca roka 2020, následne by sa spustila skúšobná prevádzka. Koncom tohto roka uplynie míľnik č. 3, ktorý vyhodnotí nezávislý stavebný dozor a v prípade, že nebude splnený, NDS bude oprávnená udeliť ďalšiu výraznú sankciu za omeškanie," upozornila Michalová.





Úsek D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala je vo výstavbe od leta 2014. Zhotoviteľ sa ho zaviazal vybudovať za zmluvnú cenu 409, 8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (491,8 mil. eur vrátane DPH) pôvodne do konca roka 2019. Keďže tento termín už nie je reálny, stavbárom za to hrozí od Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) ako investora sankcia vo výške 2 mil. eur za každý mesiac omeškania.





Zhotoviteľ sa odvolával na zhoršené geologické podmienky na stavbe, rozhodnúť by mal nezávislý stavebný dozor. NDS uvažuje nad využitím medzinárodnej arbitráže za pomoci zahraničného odborníka, ak sa so zhotoviteľom nedohodne.

