Zo Slovenska deportovali vyše 70-tisíc obetí, hrôzy holokaustu sú mementom pre mladšie generácie

BRATISLAVA 9. septembra (WebNoviny.sk) - Dátum 9. september 1941 je v slovenskej histórii spojený s prijatím tzv. Židovského kódexu - protižidovskej právnej normy vlády vojnovej Slovenskej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR považuje 77. výročie prijatia Židovského kódexu za vhodnú príležitosť na varovanie dnešných generácií, keď sa v spoločnosti objavuje nebezpečná nevraživosť či nenávisť. Oficiálne stanovisko ministerstva poskytol agentúre SITA tlačový odbor.

Deportovali vyše 70-tisíc obetí holokaustu

Takzvaný Židovský kódex sa radil medzi najtvrdšie protižidovské právne opatrenia v Európe. Tragickým vyústením bolo 70-tisíc obetí holokaustu z územia vtedajšieho Slovenska. Tieto obete, ale aj ďalšie obete rasového násilia, si Slovenská republika s pietou každoročne pripomína.





"Proti fenoménu rasizmu, xenofóbie a popierania holokaustu bojuje na medzinárodnej pôde aj Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu IHRA (www.holocaustremembrance.com), kde je Slovensko stálym členom aktívne sa podieľajúcim na práci tohto medzinárodného zoskupenia. Slovenská republika participuje aj na projekte obnovy miesta pamäte v bývalom nacistickom vyhladzovacom tábore Sobibor," uviedlo ministerstvo vo svojom stanovisku.

Židov deportovali do Lublinu i Osvienčimu

Slovenská republika si 9. septembra tohto roka v rámci Dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý sa zaraďuje medzi pamätné dni, pripomenie 77. výročie prijatia Židovského kódexu. Poslanci NR SR schválili 31. októbra 2001 zákon, ktorým stanovili 9. september ako spomienku na obete holokaustu a výzvu k zápasu proti všetkým prejavom rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie a akejkoľvek forme útlaku a diskriminácie.





Transport prvých tisíc židovských žien vypravili 25. marca 1942 z Popradu, posledný transport v prvej vlne deportácie vyviezol celé rodiny 20. októbra toho istého roku. Slovenská vláda za deportáciu každého Žida zaplatila 500 ríšskych mariek, ako to požadovalo Nemecko. Päťdesiatsedem transportov smerovalo do oblasti Lublinu a do Osvienčimu, do koncentračných táborov vyviezli 58-tisíc Židov, z ktorých prežilo len niekoľko stoviek. Druhá vlna deportácií od jesene 1944 zasiahla približne 13-tisíc ľudí.

