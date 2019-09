Zo skupiny môže postúpiť ktokoľvek, hodnotí tréner Hapal žreb kvalifikácie o ME 2020

DUBLIN 2. decembra (WebNoviny.sk) - Nedeľňajší žreb v írskom Dubline rozhodol o tom, že slovenskí futbaloví reprezentanti sa v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2020 v E-skupine stretnú aj úradujúcimi svetovými vicešampiónmi Chorvátmi.

Napínavé zápasy čakajú zverencov trénera Pavla Hapala aj proti Walesanom, ktorí na ostatných ME 2016 vo Francúzsku postúpili až do semifinále, či susedom z Maďarska, ktorých vedie bývalý kormidelník DAC Dunajská Streda Marco Rossi. Zvyšným protivníkom SR bude Azerbajdžan.

Hapal mal aj nepríjemné pocity

"Chorvátsko je aktuálny vicemajster sveta, má neskutočnú kvalitu. Videl som ich posledný zápas v Anglicku, musím im vyjadriť rešpekt, no zároveň dodávam, že z tejto skupiny môže postúpiť ktorékoľvek mužstvo. So žrebom môžeme byť spokojní. Skupiny, v ktorých figurujú tímy Španielska a Nemecka, sú veľmi silné. Nepríjemné pocity som mal po tom, čo hrozilo, že by sme mohli byť vyžrebovaní práve do skupiny s Nemeckom," poznamenal Hapal podľa oficiálnej stránky Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Z desiatich kvalifikačných skupín (piatich päťčlenných a piatich šesťčlenných, pozn.) postúpia na ME 2020 dve najlepšie mužstvá. Zostávajúce kvarteto účastníkov kontinentálneho šampionátu vzíde zo štyroch turnajov play-off jednotlivých divízii LN 2018/2019, ktoré sa uskutočnia v marci 2020. Podľa Hapala môžu na postup z "éčka" smelo pomýšľať všetci účastníci.

Spokojný so žrebom je aj Kováčik

"Naša skupina je veľmi vyrovnaná. Príde aj na pikantný súboj s Maďarskom, určite sa máme na čo tešiť. S Walesom sme odohrali vzájomný zápas na ME 2016, môžeme z toho čerpať. V každom prípade, Walesania budú nepríjemný súper. Vzájomné duely s Maďarskom budú niesť prvky rivality, Maďari disponujú kvalitným tímom, v žiadnom prípade ich nemožno podceniť, naopak, musíme sa na tohto súpera veľmi dobre pripraviť. Ďalším protivníkom bude Azerbajdžan, za ktorým budeme merať dlhú cestu. Ocitli sme sa v päťčlennej skupine, okrem kvalifikačných zápasov tak odohráme počas roka aj prípravné stretnutia," doplnil 49-ročný rodák z moravského Kroměříža.

Zloženie "slovenskej" eliminačnej E-skupiny pozitívne vníma aj prezident SFZ Ján Kováčik. "So žrebom som spokojný, mohli sme dostať aj ťažšiu skupinu. Z prvého koša som si prial Chorvátsko. Zápasy s Chorvátskom a Maďarskom budú mať náboj, v skupine máme aj nebezpečný Wales a nevyspytateľný Azerbajdžan. Nie je si z čoho veľmi vyberať. Najťažšie mi pri žrebe bolo, keď do C-skupiny vyžrebovali Írsko a potom ho presunuli do D-skupiny," skonštatoval prvý muž slovenského futbalu.

