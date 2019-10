Zo šatníka známych blogeriek: aké dizajnové kúsky ukrývajú?

BRATISLAVA 11. októbra 2018 (WBN/PR) – Dobrá kúpa, hodnotný darček či dizajnérsky kúsok, vytvorený na mieru iba pre nás.

Všetky máme vo svojom šatníku skvost, na ktorý sme hrdé. A práve na lov týchto kúskov sme sa vybrali do šatníkov obľúbených módnych blogeriek.

Šaty si ku mne našli cestu



Obľúbená blogerka Sweet Lady Lollipop má skutočný cit pre módu. Dokazujú to jej originálne outfity a vždy dokonalá vizáž. Ako sama priznala, nájdeme u nej viacero obľúbených kúskov, no jeden špeciálny si k nej našiel cestu úplne prirodzene. „Najviac mi srdce poskočí pri šatách z kolekcie Mileva od Petry Toth. Neviem, či by sa dalo povedať, že sa k nim viaže príbeh – jednoducho si ku mne našli prirodzene cestu a patria k mojim ´naj´ kúskom,“ ozrejmila blogerka. „Prvýkrát som ich mala oblečené práve počas fotenia spomínanej kolekcie a nesmierne sa mi zapáčili. Ľahučké, ženské, elegantné a nápadité. V tom čase som však ešte nebola ich majiteľkou, no od spomínaného fotenia som na ne stále myslela. O pár mesiacov neskôr som neodolala a kúpila si ich.“

Kúsok do práce aj na večierky



Kombinovanie kúskov je zvlášť pre blogerky obľúbená činnosť. Presvedčila nás o tom aj blogerka Special edition life, ktorá bez váhania našla v šatníku svoju „srdcovku“. Jemná, elegantná blúzka, ktorá sa dá využiť na rôzne príležitosti a nositeľke dodá skutočný šmrnc. „Mojím obľúbeným kúskom v šatníku je červená blúza s mašľou, ktorá pochádza z dielne Vivien Mihalish. Je to môj prvý dizajnérsky kúsok v skrini, preto si ho cením dvojnásobne. Výborne sa nosí a kombinuje. Nosím ho do práce, ale i na slávnostnejšie príležitosti,“ prezradila blogerka Veronika.

Kabát z „odpadu“



Aj taký základný kúsok, akým je kabát, môže byť láskou na prvý pohľad. Vie o tom svoje aj blogerka Simona Škodová, ktorá sa zaľúbila do – na prvý pohľad – obyčajného kúsku. „Za môj najviac dizajnový kúsok považujem riflový kabát, ktorý je tvorený slovenskou mladou dizajnérkou. Kabát vyrobila zo zvyškov látky, ktorá bola určená na výrobu riflí. Čiže okrem jeho štýlovosti a jedinečnosti je ešte aj vyrobený z ´odpadu´ a to sa mi na ňom páči asi najviac,“ povedala nám Simona.

Sukňa s romantickým príbehom



K veciam si vytvárame vzťah aj vďaka udalostiam či momentom, ktoré sa na ne viažu. Presne takýto kúsok má vo svojej skrini blogerka Ivana Stanclová. Výrazná sukňa je nositeľom niekoľkých prelomových momentov, jeden z nich je aj veľmi čerstvý: „Táto sukňa síce nie je dizajnový kúsok, ale pre mňa je výnimočná, pretože so mnou zažila veľa. Prežila som v nej rôzne životné situácie, pekné aj smutné, ale najviac mi utkvela v pamäti spomienka, ako som mala sukňu oblečenú, keď ma toto leto partner požiadal o ruku.“

Módne trendy, prémiová starostlivosť, originálna zábava



Ak vo vašom šatníku chýba skutočný dizajnový kúsok, potom vás možno oslovia návrhári na šiestom ročníku módneho podujatia Fashion LIVE! (17.-19. októbra). Okrem toho, že nazbierate množstvo fashion tipov do svojho šatníka, dozviete sa zároveň, ako sa o jednotlivé kúsky starať. Stačí, ak sa v Starej tržnici zastavíte v elegantnom Persil kútiku. Šarmantné hostesky predstavia nový Persil Premium, ktorý prináša riešenie pre prémiovú starostlivosť o oblečenie. Navyše, pre návštevníkov čaká drobné občerstvenie a množstvo zábavy s originálnym selfie zrkadlom.

