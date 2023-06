Zníženie dane na pohonné hmoty tak ako navrhuje SaS, je podľa Matoviča v rozpore s európskymi smernicami

Na požiadanie o udelenie výnimky na uplatnenie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na pohonné látky v súčasnosti neexistuje právny rámec. V tlačovej správe na to upozornilo Ministerstvo financií SR.

Zníženie DPH na pohonné látky

Uplatňovanie zníženej sadzby DPH je podľa rezortu financií možné len na tovary a služby, ktoré vymedzuje príloha eurosmernice o spoločnom systéme DPH.

„Pohonné látky nie sú a ani nikdy neboli obsiahnuté v taxatívnom katalógu tovarov a služieb, na ktoré je možné uplatňovať zníženú sadzbu DPH,“ uviedol rezort financií.

Zníženie DPH, ktoré navrhujú predstavitelia strany Sloboda a Solidarita, je tak podľa ministerstva financií v priamom rozpore s platnou smernicou.

Zamedzenie daňovým únikom

Výnimku, na základe ktorej je konkrétnemu členskému štátu povolené odchýliť sa od európskych pravidiel v tejto oblasti, je podľa smernice možné udeliť len na zjednodušenie výberu DPH alebo na zamedzenie daňovým únikom.

„Povoľuje teda len administratívny postup, ktorý v žiadnom prípade nesmie mať výraznejší vplyv na výšku príjmov z DPH vybraných na stupni konečnej spotreby,“ tvrdí rezort financií.

Ministerstvo financií SR zdôrazňuje, že ceny pohonných látok nie sú regulované. Dodávatelia preto nemusia nižšiu daň zohľadniť pri cenotvorbe a premietnuť ju do cien pre spotrebiteľov.

„Zo skúsenosti vieme, že pri tovaroch a službách, pri ktorých sa v minulosti znižovala daňová sadzba, sa ceny neznížili, resp. zníženie ceny nebolo rovnaké ako zníženie tejto sadzby,“ dodal rezort.

Znižovanie daní

Strana SaS je proti vyššiemu zdaneniu spoločnosti Slovnaft. Ak takýto návrh v parlamente poslanci posunú do druhého čítania, liberáli chcú predstaviť návrhy na zníženie iných daní.

Ako minulý týždeň uviedol predseda SaS Richard Sulík, medzi návrhmi na zníženie iných daní môže byť návrh na zníženie DPH alebo spotrebnej dane na benzín a naftu.

Matovičova daň pre Slovnaft sa odkladá, koalícia sa na podobe zákona nedokázala dohodnúť

Zákon o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou sa presunie na júnovú schôdzu parlamentu.

Pre agentúru SITA to povedal šéf finančného výboru parlamentu Marián Viskupič (SaS). Koalícia sa na podobe zákona nedokázala dohodnúť. Poslanci by mali v stredu o presune zákona rozhodnúť o 11:00.

„Volajme to veto, nevolajme to veto, každopádne, nebude to na tejto schôdzi. Posunie sa na budúcu schôdzu,“ povedal Viskupič. Znamená to, že poslanci nateraz nebudú rokovať o tom, že spoločnosť Slovnaft by mala platiť 30 percent z rozdielu z nižších cien pri nákupe ruskej ropy.





Strana Sloboda a Solidarita (SaS) je proti zvyšovaniu daní, respektíve novým daniam. Najskôr SaS navrhovala zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na všetky ropné produkty, teda naftu, benzín, oleje. Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) namietal, že je to v rozpore s európskou legislatívou. Následne SaS navrhovala, aby sa znížila spotrebná daň na naftu a benzín.

SaS predstavila zníženie DPH na benzín aj naftu, návrh má prepočítať Matovič

Na koaličnej rade v nedeľu 22. mája koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) predstavila zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na všetky ropné produkty, teda naftu, benzín, oleje, na osem percent.

Pozmeňujúci návrh

Ide o pozmeňujúci návrh k zákonu o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou.





Ministerstvo financií má prepočítať dopady návrhu SaS a v utorok 24. mája sa k tomu vyjadrí minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Pre agentúru SITA to uviedla šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.

Právo veta

Ak návrh SaS neprejde, strana si uplatní právo veta. „Koaliční partneri rešpektujú tento náš postoj. Aj predseda Sme rodina potvrdil, že rešpektujú našu požiadavku,“ povedala Zemanová. Na otázku, čo znamená, že si SaS uplatní právo veta, Zemanová odvetila, že „by sa mal ten návrh stiahnuť“.





Ak by predsa len návrh zákona o novej mimoriadnej dani pre Slovnaft parlament schválil, tak SaS následne zaujme k tomu stanovisko.





Zemanová však odmietla dopredu hovoriť, čo konkrétne by stanovisko obsahovalo. Podľa návrhu zákona, o ktorom parlament rokuje v zrýchlenom režime, by mal Slovnaft platiť 30 percent z rozdielu z nižších cien pri nákupe ruskej ropy. SaS je proti zvyšovaniu daní, respektíve proti novým daniam.

Lacnejšieho tankovania sa tak skoro nedočkáme, cena ropy na trhoch opäť zamierila nahor

Slovenskí motoristi ešte nemajú počítať so znižovaním cien pohonných látok. Analytička 365.bank Jana Glasová vzhľadom na aktuálny vývoj svetových cien ropy na to priestor nevidí.





„Vzhľadom na opätovný rast cien ropy počas minulého týždňa očakávame, že ceny na našich pumpách nemajú príliš priestor na pokles,“ uviedla pre agentúru SITA.

Premrštené ceny dieslu

Podľa údajov Štatistického úradu SR v devätnástom tohtoročnom týždni sa ceny benzínu na našich pumpách po predchádzajúcich rastoch minulý týždeň takmer nezmenili.





Liter 95-oktánového benzínu sa tak minulý týždeň predával za priemernú cenu 1,777 eura a na týždňovej báze si tak pripísal len nepatrných 0,1 %.

Cena 98-oktánového benzínu zase nepatrne klesla o 0,2 % na úroveň 1,965 eura za liter. Ceny nafty sa nezmenili a zostali na úrovni 1,797 eura za liter.





V medziročnom porovnaní si za benzín a naftu výrazne priplácame. Benzín 95 je drahší o zhruba 31 % ako vlani a benzín 98 o 27 %. Najvýraznejší medziročný rast však zaznamenáva nafta, ktorá je až o 51 % drahšia ako vlani.

Embargo na ruskú ropu

Cena ropy Brent sa v predminulom týždni hýbala v pásme 102 až 110 amerických dolárov za barel. V úvode minulého týždňa opäť rástla až smerom k úrovni 115 dolárov za barel.





„Bola to reakcia na snahu EÚ nájsť spôsob ako obmedziť dovoz ruskej ropy. V druhej polovici týždňa ale skorigovala smerom k nižším hodnotám,“ dodala Glasová.

Vývoj cien ropy je podľa nej aktuálne ovplyvňovaný aj očakávaným vývojom dopytu po rope v Číne, keďže trhy sa obávajú jeho poklesu pre prísnejšie protipandemické opatrenia.





„Ďalší vývoj na ropnom trhu bude ale závisieť hlavne od toho, či sa krajiny EÚ nakoniec dohodnú na zákaze dovozu ruskej ropy,“ uzavrela Glasová.

Záujem Slovákov o elektromobily pomaly narastá, medzi najobľúbenejšie modely však stále patria autá s benzínovým motorom

Mesačne sa na Slovensku predá približne 100 elektromobilov. Ako ďalej vyplýva z údajov zverejnených Zväzom automobilového priemyslu SR, podiel elektrických vozidiel na registrácii nových automobilov je za prvé štyri mesiace tohto roku len okolo 1,5 %.

Celkovo sa totiž u nás za toto obdobie predalo 25 279 nových osobných áut, z čoho bolo 390 elektromobilov. V samotnom apríli to bolo 6 058 vozidiel a 89 čisto elektrických.





Stále najväčšej obľube sa na Slovensku tešia osobné automobily s benzínovým motorom. Ich predaje predstavovali od januára do apríla aktuálneho roku 14 079. Slováci si v uvedenom období kúpili aj 3 964 dieselových áut.

Čo sa týka klasických hybridných motorov, v spojení s benzínom sa ich podľa údajov zväzu predalo 4 955, s naftou 871. Ďalších vyše 420 vozidiel predstavujú plug-in hybridy.





Škoda začína vyrábať batériové systémy pre elektromobily, budú ich používať viaceré značky

Škoda Auto začína v Mladej Boleslavi vyrábať batériové systémy pre plne elektrické vozidlá koncernu Volkswagen. Ako informuje automobilka, jej hlavný závod je tak jediným výrobným miestom batériových systémov v Európe mimo Nemecka.





Na novopostavenej výrobnej linke môže v budúcnosti približne 250 zamestnancov montovať viac ako 250-tisíc batériových systémov ročne. Okrem vozidiel Škoda sa budú používať aj v ďalších modeloch koncernových značiek, a to Volkswagen, Audi a Seat.

„Spustením výroby batériových systémov sme sa postarali o to, že absolútne kľúčový komponent budeme vyrábať priamo v srdci nášho podniku. Investovali sme približne 130 miliónov eur a ročne tak môžeme vyrábať viac ako 250-tisíc batériových systémov, a to tak pre elektrické modely Škoda, ako aj pre vozidlá ďalších koncernových značiek. Náš cieľ je jasný, do roku 2030 chceme vo všetkých troch českých závodoch vyrábať elektrokomponenty alebo elektromobily,“ uviedol člen predstavenstva Škoda Auto za oblasť výroby a logistiky Michael Oeljeklaus.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.