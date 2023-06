Znárodniť elektrinu či zakázať jej vývoz nie je také jednoduché, musíme dodržiavať európske pravidlá

Znárodniť elektrinu vyrobenú na Slovensku či zakázať jej vývoz z krajiny zrejme nie je také jednoduché. Ministerstvo hospodárstva SR neodpovedalo, či by sa to dalo ošetriť napríklad schválením všeobecného hospodárskeho záujmu. V každom prípade chce dodržať pravidlá Európskej komisie.

„V súvislosti s rastúcimi cenami energií vyhodnocujeme viacero možností, avšak tak, aby došlo v čo najmenšej miere k narúšaniu vnútorného trhu alebo komerčných vzťahov. Taktiež pracujeme v medziach, ktoré nám poskytuje Európska komisia,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ministra Mária Pavlusík.

Podobný scenár však navrhuje aj predseda parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský. Podľa neho sa trh s elektrinou celý zrútil.

Predseda parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský uviedol, že trh s elektrinou sa celý zrútil.





„Ja od začiatku roka hovorím ministrovi Sulíkovi, že to treba riešiť. Že firmy nemôžu mať desaťnásobne, päťnásobne vyššie ceny elektriny. Stále rozpráva o tom, že to je trh.





Ja si myslím, že v tejto situácii by mal štát zaviesť všeobecný hospodársky záujem, prikázať výrobu elektriny, prikázať dodávky, stanoviť ceny a nielen pre domácnosti, ale aj pre verejné inštitúcie, pre školy, nemocnice. Ja navrhujem to, aby naozaj tento všeobecný hospodársky záujem sa aplikoval na celý trh s elektrinou, pretože ten trh sa úplne zrútil.

To proste tá elektrina, ktorá sa tu vyrobí za 50 eur za megawatthodinu a dodá sa do vedľajšej dediny, medzitým virtuálne odíde do Lipska na burzu a tam zdražie na 900 a dodá sa za 900 eur,“ povedal v diskusnej relácii TA3 V politike Kremský.

