Známu modelku odsúdili za neplatenie daní, súd poslal do väzenia aj jej matku

21.7.2020 (Webnoviny.sk) - Izraelská modelka Bar Refaeli musí zaplatiť vysokú pokutu a čaká ju tiež deväť mesiacov verejnoprospešných prác za to, že sa vyhýbala plateniu daní.

Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého 35-ročná rodáčka z Hod ha-Šaronu priznala vinu v prípade obvinení z podania falošných daňových priznaní, keď žila v zahraničí, aby sa vyhla plateniu daní v Izraeli.

Telavivský súd jej okrem nedoplatkov nariadil zaplatiť pokutu 2,5 milióna izraelských šekelov (v prepočte zhruba 636-tisíc eur).

Väzenie naparili jej matke

Za daňové zločiny odsúdili aj modelkinu matku. Cipi Refaeli, ktorá pôsobila ako dcérina agentka, dostala trest odňatia slobody na 16 mesiacov a musí tiež zaplatiť pokutu 2,5 milióna šekelov a doplatiť dlžné dane.

Vyšetrovanie prípadu sa začalo ešte v roku 2015. Obe ženy priznali vinu a odsúdili ich na základe dohody, ktorú minulý mesiac uzavreli s úradmi. Bar Refaeli priznala, že počas istých rokov nepodávala daňové priznania, pretože väčšinu času žila v zahraničí.





Jej právnici však tvrdili, že sa nevyhýbala plateniu daní zámerne. Jej matku však, na druhej strane, okrem iného uznali za vinnú v súvislosti s podpisovaním falošných nájomných zmlúv na nehnuteľnosti pod menami príbuzných s cieľom utajiť modelkin pobyt.

Modelka aj herečka

Bar Refaeli sa objavila na obálkach prestížnych magazínov ako Elle, Marie Claire, Vogue, Cosmopolitan, GQ, Esquire, Glamour, Maxim alebo Harpers Bazaar. V roku 2009 bola na titulke špeciálneho plavkového čísla časopisu Sports Illustrated a magazín Maxim ju vyhlásil za najsexi ženu roka 2012.





Ako herečka sa predstavila v snímkach Session (2011) a Kidon (2013). Jej manželom je podnikateľ Adi Ezra, s ktorým spolu vychovávajú dve dcéry - trojročnú Liv a dvojročnú Elle, a syna Davida, ktorý sa narodil v januári 2020.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?