Zmrazenie ekonomiky na mesiac nie je zdrvujúce, Čaputová by urýchlila opatrenia pre veľké firmy

14.4.2020 (Webnoviny.sk) - Zmrazenie ekonomiky na mesiac by nemalo mať vplyv na jej ďalšie fungovanie. "Mesiac nie je zdrvujúci," uviedla v utorok po spoločnom stretnutí odborníkov na epidemiológiu a ekonómov prezidentka Zuzana Čaputová.

Avšak niekoľkomesačné zmrazenie by mohlo podľa odborníkov našu ekonomiku poznamenať neodvratným spôsobom. Ako doplnil viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor, je potrebné myslieť aj na dlhodobú udržateľnosť.

Riziká môžu stúpať

Termín, dokedy ekonomika vydrží pri súčasnom nastavení podmienok, je podľa predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivana Šramka ťažko určiť. No ak to bude trvať niekoľko mesiacov, riziká budú podľa neho stúpať.

Aby sa život mohol vracať postupne do pôvodných koľají, je potrebná pripravenosť zdravotného systému. Systém by sa mal totiž podľa odborníčky na cudzokrajné choroby Andrey Kalavskej dokázať postarať o všetkých, ktorí budú zdravotnú starostlivosť potrebovať. Zároveň je podľa nej dôležité, aby sa nemiešali pozitívne testovaní pacienti s tými negatívne testovanými.

Taktiež je potrebné zmapovať rómske komunity a domovy sociálnych služieb. Aktuálne opatrenia majú za cieľ dostať koronavírus pod kontrolu, získať čas a naučiť ľudí s ním žiť. Lebo vírus podľa Kalavskej neprejde zo dňa na deň.

Závislí od spolupráce s inými štátmi

Hlavný hygienik SR Ján Mikas povedal, že patríme k štátom, ktoré majú nízku nakazenosť. Avšak zmierňovanie opatrení bude záležať aj od situácie v okolitých krajinách, keďže Slovensko je závislé od spolupráce s ostatnými štátmi.

Podľa Čaputovej je potrebné, aby sa zrýchlili ekonomické opatrenia aj v prospech veľkých firiem.

A aj eurofondy môžu podľa nej pomôcť sanovať následky ekonomickej krízy. Z dlhodobého hľadiska musíme podľa Ódora myslieť na trvalú udržateľnosť, ako aj na potrebné reformy. "Kríza tieto otázky prinesie veľmi urgentne, možno už niekoľko štvrťrokov," skonštatoval Ódor.

Dočasný šok pre ekonomiku

Vírus môžeme podľa Ódora vnímať ako dočasný šok pre ekonomiku, ktorý ešte viac zvýrazní nedostatky, ktoré tu boli predtým. Neskôr môže pre obavy z nákazy prísť aj eliminovanie ľudského faktoru s preferenciou robotizácie.

V rámci zavádzania štrukturálnych reforiem by sa Slovensko malo zamerať podľa Ódora na všetko, čo súvisí s ekonomikou tretieho tisícročia.

Je potrebné myslieť na digitálnu ekonomiku, ale aj na globálne otepľovanie, či zelený rast. A aby sa toto všetko mohlo financovať, je dôležité postupne po kríze dávať dokopy verejné financie.

