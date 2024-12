ZMOS vyzvalo vládu na zrušenie jedného volebného obvodu, problémom je chabé zastúpenie regiónov v NR SR

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Samosprávy žiadajú od vlády konkrétne kroky k zrušeniu jedného volebného obvodu. Ako informoval ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák, združenie otvoreným listom žiada Vládu SR o informáciu, kedy a akým spôsobom chce vládna koalícia zmeniť volebné pravidlá a zrušiť jeden volebný obvod.

Nerovnomerné zastúpenie

ZMOS chce zároveň poukázať na problém nedostatočného zastúpenia regiónov v Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR) ako v zastupiteľskom orgáne.

Ten by mal byť podľa Kaliňáka reprezentantom všetkých obyvateľov SR a jeho legitimita je tým väčšia, čím pestrejšie je jeho regionálne zastúpenie.

Kaliňák upozornil, že až do skončenia parlamentných volieb nie je isté, či vôbec niekto z regiónu bude vykonávať mandát poslanca NR SR.

„Zastúpenie regiónov nezávisí od volebných výsledkov, ale najmä od toho, aké miesto na kandidátnej listine priradí stranícka centrála jednotlivým kandidátom z regiónov. Už od parlamentných volieb od roku 1998 je dôsledkom jedného volebného obvodu absolútne nerovnomerné zastúpenie regiónov v NR SR," zdôraznil Kaliňák s tým, že preto sa ZMOS v mene 96 percent obcí obracia na vládu s otázkami k zrušeniu jedného volebného obvodu.

Zmena je v programovo vyhlásení vlády

ZMOS uvítal zámer zmeny volebného systému v programovom vyhlásení vlády a vnímal záujem o zmenu volebných pravidiel ako seriózny a dobrý cieľ, ktorý si zaslúži realizáciu.

„Musíme konštatovať, že na naplnenie tejto úlohy z programového vyhlásenia sa pozeráme s nedôverou. Tá bola spôsobená tým, že až z médií sme sa dozvedeli, že bola zriadená pracovná skupina pre úpravu volebných pravidiel, ale taktiež, že viaceré politické strany vládnej koalície, uvedené vnímajú ako zástupnú tému, sú razantne proti zmenám a naďalej preferujú jeden volebný obvod pre parlamentné voľby," ozrejmil Kaliňák.

Združenie je presvedčené, že ak by obsadenie parlamentu zodpovedalo regionálnemu zastúpeniu, neboli by sme svedkami prijímania zákonov, ktoré sú odtrhnuté od života v regiónoch a častejšie by sa do popredia dostávali skutočné problémy a nevyhnutné riešenia.

„ZMOS je pripravené okamžite iniciovať petíciu k referendu za zmenu počtu volebných obvodov, čo je zároveň jedinou našou možnou reakciou na neplnenie ambície schválenej v programovom vyhlásení," uzavrel Kaliňák.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Poškodená zásielka nie je zodpovednosťou Ježiška, ale predávajúceho

21.12.2024 (SITA.sk) - V rámci sviatkov preferuje čoraz viac spotrebiteľov nákup darčekov online s doručením domov. Týmto spôsobom sa však nedá úplne vyhnúť nečakaným problémom, ako sú poškodené zásielky.

Krehké predmety

Riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová radí nepreberať zásielku s poškodenou krabicou, ak obsahuje krehké predmety. Pri prevzatí balíka by mal spotrebiteľ dôkladne zdokumentovať jeho stav a v prípade potreby ihneď kontaktovať predávajúceho.

„Ak sa rozhodnete balík aj napriek zjavnému poškodeniu prevziať, dokumentáciu rozhodne nepodceňte a skúste si natočiť populárny unboxing,“ dodáva Hekšová. Aj v prípade, že nepoškodený balík obsahuje poškodený tovar, je možné ho reklamovať, pretože predávajúci zodpovedá za správne zabalenie výrobku.

Poškodená zásielka

Spotrebiteľ má povinnosť reklamovať poškodenú zásielku priamo u predávajúceho, lebo práve s ním má uzatvorenú zmluvu, nie s prepravcom. Iná situácia nastane, ak si spotrebiteľ objednal vlastného prepravcu, ktorého predávajúci neponúka.

V takom prípade je potrebné reklamáciu riešiť s doručovateľom. Spotrebiteľom sa odporúča skontrolovať zásielku hneď po jej doručení, aby sa vyhli komplikáciám pri reklamácii.

Ľudia často očakávajú, že tovar objednaný na Vianoce dorazí pred Štedrým dňom. Ak sa tak nestane, Hekšová upozorňuje, že majú možnosť odstúpenia od zmluvy.

„Ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom termíne, má spotrebiteľ právo stanoviť dodatočnú lehotu. Ak ani táto lehota nie je splnená, je možné odstúpiť od zmluvy,“ vysvetľuje Hekšová.

Vrátenie tovaru

Online nákupy poskytujú zákazníkom možnosť vrátiť tovar do 14 dní bez udania dôvodu. Toto právo umožňuje odstúpiť od zmluvy, napríklad ak je doručenie dlhšie, než sa očakávalo.

V období Vianoc často obchodníci garantujú doručenie tovaru do Štedrého dňa. Ak tento sľub nesplnia, ide o podstatné porušenie zmluvy.

Preťaženie doručovacích miest

Taktiež je tu riziko preťaženia doručovacích miest. Doručovacie spoločnosti sú niekedy nútené uložiť balíky na alternatívne miesta, ak je pôvodné miesto obsadené. Podľa Hekšovej je dôležité, aby nové miesto bolo podobne dostupné, čo sa týka vzdialenosti aj otváracej doby.

Problémy sa vyskytujú, keď nové miesto nie je obdobné, napríklad keď sú rozdiely v otváracej dobe alebo vzdialenosti značné. Ak sa miesto doručenia zmení na menej dostupné, môže to pre spotrebiteľov predstavovať veľké obmedzenie.

Náhradné miesto doručenia

Niektoré spoločnosti ponúkajú ľuďom možnosť vybrať si náhradné miesto doručenia, čo môže byť výhodné.

„Pre spoločnosti je odhadovanie obsadenosti doručovacích miest zložité,“ dodáva Hekšová, a preto možnosť výberu alternatívneho miesta môže zvýšiť spokojnosť spotrebiteľov. Avšak, nie všetky spoločnosti túto možnosť poskytujú a nie vždy sú v okolí dostupné alternatívne miesta.