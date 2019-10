Zmeny vo volebnej kampani Spolu neublížia, tvrdí Beblavý a vyjadril sa aj k financovaniu strany

27.6.2019 (Webnoviny.sk) - Predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko mimoparlamentnej strane Spolu - občianska demokracia zmenou volebných pravidiel nijako neublíži. Uviedol to na štvrtkovom brífingu líder strany a nezaradený poslanec NR SR Miroslav Beblavý.

V eurovoľbách nespolupracovali s tretími stranami

Zároveň sa ohradil voči Dankovým vyhláseniam, ktorými spochybnil financovanie Progresívneho Slovenska a Spolu - občianska demokracia.

"Všetko o financovaní našej politickej strany bolo vždy zverejňované, na jeho rečiach nie je nič pravdy. Náš úspech nie je založený na drahých kampaniach, ale na našich členoch a dobrovoľníkoch," povedal Beblavý.

Priblížil, že tretie strany nie sú súčasťou politickej strany a vo voľbách do Európskeho parlamentu Spolu nespolupracovala so žiadnymi tretími stranami.

Dodal, že v strane PS sa cez tretie strany financovali osobné kampane niektorých kandidátov do EP. "Išlo o sumy od desať do 35-tisíc eur, všetko si môžete pozrieť na internete," dodal.

Od začiatku fungovali na daroch

Zároveň priblížil, že v Spolu od začiatku fungovali na daroch a členských príspevkoch. Presnú sumu nevedel, ale dodal, že nepresiahla 300-tisíc eur.

"Dňa 16. júna sme vyhlásili úverovú zbierku od členov a sympatizantov, ja som požičal 75-tisíc eur," uviedol. Ako členský príspevok dal 18 poslaneckých platov. "To by som podľa nového zákona nemohol, ale mohol by som to dať ako dar," podotkol.

Zmenu pravidiel osem mesiacov pred voľbami považuje za neprípustné. Zároveň je presvedčený, že strane Spolu zmena zákona neuškodí, lebo Spolu je hlboko pod novými limitmi, ktoré sa do zákona dostali.

