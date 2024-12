Zmeny v osobitnom odvode môžu vytvoriť ďalší tlak na zdražovanie, zamestnávatelia apelujú na politikov

Avizované zmeny v zákone o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach by mali zásadné dopady na niektoré spoločnosti, ohrozia ich hospodárenie a investičné plány a s najväčšou pravdepodobnosťou vytvoria silný tlak na ďalšie zvyšovanie cien za ich tovary a služby.

V liste adresovanom najvyšším ústavným činiteľom to konštatujú zamestnávateľské a podnikateľské organizácie.

Návrh novely žiadajú stiahnuť, prípadne predložiť na odborné rokovanie na pôdu tripartity.

Bez odborných analýz a konzultácií

Podľa návrhu by sa mal údajne osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach zvýšiť na trojnásobok. Daňové zaťaženie vybraných firiem by tak vzrástlo o takmer 10 % ročne. Podľa posledných vyjadrení a diskusie v parlamente by mal byť návrh zákona rozšírený aj o povinnosť platenia osobitného odvodu pre bankový sektor.

„Ako veľmi dobre viete, podnikateľský sektor vníma s vysokou mierou rozhorčenia fakt, že táto zásadná legislatívna zmena prinášajúca bezprecedentný zásah do daňovo-odvodového zaťaženia firiem bola predložená poslaneckým návrhom bez adekvátnych odborných analýz a bez konzultácie sociálnych partnerov v zmysle legislatívnych pravidiel a v zmysle dobrej praxe,“ konštatujú zástupcovia zamestnávateľov.

Prehlbovanie ekonomickej krízy

Pripomínajú, že slovenské hospodárstvo sa nachádza v extrémne náročnom období a ak štát bude na tento stav reagovať len pokračovaním prijímania regulačných zmien naďalej zhoršujúcich fungovanie podnikateľských subjektov, riskuje prehlbovanie ekonomickej krízy, ktorá nevyhnutne zasiahne osudy všetkých obyvateľov.

„Nepredvídateľná daňová politika štátu bude vysielať negatívny signál pre existujúcich, ale aj budúcich zahraničných investorov, čo sa prejaví na fungovaní hospodárstva SR,“ uzatvárajú.





Pod listom sú podpísané Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Americká obchodná komora v SR, Slovenská asociácia poisťovní a Slovenská banková asociácia.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Tajomstvo Vianoc súvisí s prvým hriechom

24.12.2024 (SITA.sk) - Na Štedrý deň slávia meniny Adam a Eva. Pamiatka prarodičov pripomína prvý hriech a jeho následky, ale aj nádej na spásu.

V Biblii sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako vrchol tvorstva na svoj obraz. Znamená to, že ako jediné stvorenie ho obdaril dušou a slobodnou vôľou.

Keď videl, že Adam nemá medzi ostatnými živočíchmi partnera, stvoril mu Evu a rozkázal im množiť sa a podmaniť si Zem.

Eva naviedla na hriech aj Adama

Prví ľudia boli dokonalí, bez náklonnosti k hriechu. Nemali zomrieť, ale plynulo prejsť do večnej blaženosti. Aby si však túto blaženosť zaslúžili a sami sa rozhodli pre Boha, dostali slobodnú vôľu a zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla.

Diabol, čiže padlý anjel, ktorý za svoju vzburu voči Bohu už dostal večný trest, ľuďom závidel. Oklamal Evu a naviedol ju prestúpiť Boží zákaz a ona naviedla na hriech aj Adama. Ľudia stratili nevinnosť, čo Biblia vyjadruje slovami “zbadali, že sú nahí".

Boh všetkých účastníkov hriechu potrestal. Preklial hada, žene predpovedal pôrodné bolesti a večnú nenaplnenú túžbu po mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť, a Adam ako zástupca ľudstva mal spoznať námahu spojenú s dorábaním chleba.

Strata spojenia s Bohom ako hlavný trest

Hlavným trestom však bola strata spojenia s Bohom. Ale spravodlivý sudca zároveň prejavil svoje milosrdenstvo a prisľúbil ľudstvu vykupiteľa. Súvis medzi prvým hriechom a vykúpením z neho – čiže aj medzi udalosťou z raja a Vianocami - zdôrazňuje pomenovanie Ježiša Krista “posledným Adamom” a jeho matky Márie “druhou Evou”.

Eva je matkou prirodzeného života ľudstva, Mária zas duchovného života vykúpených. Prvý Adam symbolizuje ľudskú slabosť a hriešnosť, Ježiš Kristus víťazstvo nad smrťou a spásu.

O živote Adama a Evy po vyhnaní z raja sa Biblia nezmieňuje. Spomína iba ich synov a dcéry, z ktorých menuje troch - Kaina, Ábela, ktorého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Cirkev zachovala tradíciu o bohumilom živote Adama a Evy, na východe sa dokonca uctievajú ako svätí.