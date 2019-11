Zmeny v kóde ISIN

BRATISLAVA 30. apríla (WebNoviny.sk) – Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) aktualizoval svoj informačný systém a zároveň s ním aj prístupy k zmenám v prideľovaní kódov ISIN. V rámci nich sa zmení aj logika číslovania kódov. Táto zmena bude implementovaná od 29.4.2019 a bude znamenať zmenu v prideľovaní nových kódov ISIN. Kódy pridelené pred týmto termínom pritom zostanú v platnosti a meniť sa nebudú.

CDCP ako Národná číslovacia agentúra a člen Asociácie národných číslovacích agentúr (Association of National Numbering Agencies - ANNA) prideľuje identifikátory cenných papierov ISIN, CFI a FISN.

"Trojica identifikátorov, ISIN, CFI a FISN tvorí jeden celok, ktorý hovorí o klasifikácii finančných nástrojov. Tieto kódy v sebe obsahujú niektoré informácie, ktoré boli predtým súčasťou samotného ISIN. Z tohto dôvodu sme pristúpili k zmene, ktorá označenie ISIN zjednoduší. Zmena kódu sa však prejaví len v pozíciách, ktoré sú na to určené a ktoré povoľuje norma,” vysvetľuje Eduard Kalina z Odboru Emisií CDCP.

Zmeny budú zahŕňať aj nové formuláre, ktoré si už nájdu emitenti na webe . Pri vypĺňaní nových formulárov bude možné odvodiť všetky najbežnejšie druhy cenných papierov. Tie, ktoré naša legislatíva neumožňuje, nebude vo formulári možné vybrať. "Zamerali sme sa na cenné papiere, ktoré sú u nás najpoužívanejšie. Nové formuláre umožňujú zadefinovať viac kombinácií cenných papierov ako umožňoval pôvodný formulár.” dopĺňa Eduard Kalina z Odboru Emisií CDCP.

Identifikačný kód ISIN pozostáva z 12-miestneho alfanumerického kódu. Predpona (prefix) je dvojpísmenový kód označujúci krajinu. Od 29.4.2019 sa štruktúra alfanumerického kódu mení, a v podmienkach CDCP sa prvou číslicou za prefixom "SK" rozlišuje kategória (druh) CP/ finančného nástroja v zmysle rozdelenia podľa ISO 10962 (CFI). Číslica "1" za prefixom "SK" od 29.4.2019 označuje majetkové cenné papiere. V podmienkach CDCP sú to najmä akcie, dočasné listy a družstevné podielové listy. Číslica "3" za prefixom "SK" od 29.4.2019 označuje nástroje kolektívneho investovania. V podmienkach CDCP to budú najmä podielové listy podielových fondov. Číslica "4" za prefixom "SK" od 29.4.2019 označuje dlhové cenné papiere. V podmienkach CDCP sú to najmä dlhopisy, kryté dlhopisy, pokladničné poukážky a investičné certifikáty. Ostatné druhy finančných nástrojov sú za prefixom "SK" označené číslicou "0".

"Samotná zmena klienta výrazne neovplyvní. Klient, ktorý emitoval dlhopis bol doteraz zvyknutý na označenie SK411 alebo označenie SK412. Toto označenie sa zmení. Označenie bude pozostávať zo skratky SK a čísla 4 označujúceho skupinu cenného papiera. V prípade, ak ktokoľvek bude mať záujem identifikovať bližšie určenie druhu cenného papiera a jeho emitenta, dozvie sa to z ďalších dvoch kódov CFI a FISN. ” vysvetlil Kalina.

Definície:

Kód ISIN je základným identifikátorom emisií cenných papierov a finančných nástrojov, prideľovaný v súlade s medzinárodnou normou ISO 6166 – Cenné papiere a príbuzné finančné nástroje – Systém medzinárodných identifikačných čísiel cenných papierov vytvorenou Medzinárodnou spoločnosťou pre štandardizáciu (ISO)





Kód CFI je šesťmiestny alfabetický kód slúžiaci na konzistentné a unifikované rozdelenie cenných papierov na skupiny, čím poskytuje detailnú identifikáciu cenných papierov a príbuzných finančných nástrojov. Je prideľovaný v súlade s normou ISO 10962 – Cenné papiere a príbuzné finančné nástroje – Klasifikácia finančných nástrojov (kódy CFI)





Kód FISN bližšie identifikuje krátky názov cenných papierov. Je prideľovaný v súlade s normou ISO 18774 – Cenné papiere a príbuzné finančné nástroje – Krátky názov finančného nástroja (FISN), za účelom poskytovania konzistentného a jednotného prístupu k štandardizácii krátkeho názvu emitenta a popisu cenných papierov Má maximálne 35 pozícií s alfanumerickými znakmi špecifikovanými v ISO/IEC 8859-1.





