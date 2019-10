Zmeny v daniach vyrovnaný rozpočet neohrozia, Kažimír však varuje pred budúcim negatívnym vplyvom

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) - Koaličné návrhy na zmeny v daniach či ostatné opatrenia by nemali ohroziť tohtoročný vyrovnaný rozpočet. Tvrdí to minister financií Peter Kažimír po posledných koaličných rokovaniach, ktorých výsledkom bolo okrem iného presunutie navrhovaných opatrení jednotlivých strán na nasledujúcu parlamentnú schôdzu.

Ako minister naznačil po stredajšom rokovaní vlády, národniari tak súhlasili aj s tým, aby sa prípadné zníženie dane z príjmov právnických osôb uplatňovalo až od budúceho roka. Pôvodne chceli nižšie dane uplatniť aj na príjmy za rok 2019.

Rozpočet na rok 2019 je totiž podľa Kažimíra schválený koaličnými partnermi, vládou aj parlamentom a bol by preto nerád, keby sa do neho zasahovalo.

Oceňuje pochopenie národniarov

„Tento rozpočet je zákonom a bol by som rád, keby sa ho nikto nedotýkal, aby sme ho mohli zrealizovať a dosiahnuť vyrovnané hospodárenie za rok 2019. Veľmi oceňujem aj pochopenie pre túto požiadavku zo strany SNS, ktorá postupne na základe tohto argumentu zmenila účinnosť svojich navrhovaných zákonov,“ povedal v stredu Kažimír.

Minister však zároveň upozorňuje, že predložené návrhy môžu už o rok neskôr poslať rozpočet do výrazného schodku. O tých však už bude zrejme v koalícii rokovať jeho nástupca, keďže Kažimír má namierené do vedenia Národnej banky Slovenska.

„Ja tu nie som na to, aby som stanovoval nejaké podmienky pre môjho nástupcu, čo by mal alebo nemal robiť. Chcem len s plnou vážnosťou povedať, že tie návrhy tak, ako dnes sú položené v národnej rade alebo aké sú zámery jednotlivých politických strán, ktoré sú v koalícii, v plnom znení a plnom vedomí sú nerealizovateľné bez toho, aby výsledkom nebol významný deficit hospodárenia v ďalších rokoch,“ tvrdí.

Podstatné a dôležité pre krajinu

Za seba však tvrdí, že na pozícii ministra financií je pre neho vyrovnaný rozpočet prioritou. „Zároveň musím povedať, že ak koalícia vníma mňa ako hrádzu voči skvelým nápadom, tak mne to v podstate lichotí, lebo ja verím na hodnotu vyrovnaného hospodárenia, že je to podstatná a dôležitá vec pre krajinu a verejné financie,“ povedal Kažimír.

Ministerstvo financií má pritom podľa neho vypočítané dopady navrhovaných opatrení a takisto pripravilo aj návrh alternatívnych riešení, ktoré by mali byť akýmsi kompromisom. „Ale o tomto, samozrejme, bude rokovať koaličná rada, keď na to bude čas a predkladať to zrejme už bude môj nástupca,“ dodal minister.

Za pozitívne však Kažimír považuje, že parlamentné rokovanie o predložených návrhoch, ktoré môžu mať negatívny vplyv na rozpočet, koalícia minimálne o mesiac odsunula.

Vyhliadky hospodárstva sa zhoršujú

A to najmä z pohľadu zhoršujúcich sa vyhliadok hospodárstva, ako aj stále nejasného vývoja ohľadom brexitu. Výsledkom koaličných rokovaní je tak zatiaľ presunutie takmer dvadsiatky bodov z aktuálneho programu rokovania Národnej rady SR.

Ide najmä o návrhy z dielne SNS, ktoré národniari predložili do parlamentu bez predchádzajúcej dohody s koaličnými partnermi. Medzi nimi je aj návrh na zníženie dane z príjmov právnických osôb na 15 percent, ktorý sa mal podľa predloženého znenia uplatňovať už na príjmy za rok 2019.

Národniari taktiež navrhujú zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na všetky potraviny na 10 percent, zníženie DPH pre printové médiá na 10 percent, zrušenie koncesionárskych poplatkov pre seniorov a zavedenie povinnosti uvádzať pôvod mäsa aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach. O návrhoch budú poslanci rokovať na májovej schôdzi.





